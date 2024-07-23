Üye Girişi
Haberler

Uyuşturucu Bağımlısı Şüpheli Anne ve Babasını Bıçakla Rehin Aldı

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde uyuşturucu bağımlısı olan E.Y., anne ve babasını bıçakla rehin aldı. Polis özel harekat ekibinin çabaları sonucu şüpheli ikna edilerek gözaltına alındı.

ANKARA'nın Yenimahalle ilçesinde anne ve babasını bıçakla rehin alan ve uyuşturucu bağımlısı olduğu belirtilen E,Y., adrese gelen polis özel harekat ekibinin çabaları ile ikna edilerek teslim oldu. Olayda yaralanan olmazken, şüpheli gözaltına alındı.

Olay 22 Temmuz günü saat 21.00 sıralarında Yenimahalle ilçesi Anadolu Mahallesi'nde meydana geldi. Uyuşturucu bağımlısı olduğu belirtilen E.Y. isimli şüpheli, anne M.Y. ve babası S.Y.'yi bıçakla rehin aldı. Gürültü ve yardım çağrılarını duyan komşuların ihbarı üzerine adrese Yenimahalle İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Şüpheli, tüm uyarılara rağmen ikna olmayınca müzakereci ve özel harekat ekipleri çağrıldı. Yapılan müzakereler sonucunda şüpheli ikna edilerek, gözaltına alındı. Rehine krizi sona ererken, olayda yaralanan olmadı. Şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Yenimahalle Ankara Olaylar Güvenlik Polis 3.Sayfa Güncel Haberler

Avcılar'da erkekler tuvaletinde mide bulandıran olay! Linçten polis kurtardı

Avcılar'da erkekler tuvaletinde mide bulandıran olay! Linçten polis kurtardı

 Avrupa'nın en büyük tarım bankası Rabobank Türkiye'den çekiliyor

Avrupa'nın en büyük tarım bankası Rabobank Türkiye'den çekiliyor

 Trump'ın yeni rakibi Kamala Harris'e binlerce dolarlık bağış yaptığı ortaya çıktı

Trump'ın yeni rakibi Kamala Harris'e binlerce dolarlık bağış yaptığı ortaya çıktı

Bakmadan Geçme

23-24 Temmuz Konya elektrik kesintisi listesi! (GÜNCEL) MEDAŞ Konya elektrik kesintisi ne zaman bitecek? 23-24 Temmuz 2024 Antalya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Antalya'da elektrikler ne zaman gelecek? 23-24 Temmuz Gaziantep elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Gaziantep'te elektrikler ne zaman gelecek? Gaziantep'te elektrik kesintisi! 23-24 Temmuz İstanbul elektrik kesintisi! ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK? Büyükçekmece, Eyüp, Üsküdar elektrik kesintisi! 23-24 Temmuz Manisa elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Manisa'da elektrik ne zaman gelecek? Manisa'da elektrik kesintisi! 23-24 Temmuz İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! İzmir'de elektrik ne zaman gelecek? İzmir elektrik kesintisi! 23-24 Temmuz Ankara elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Elektrikler ne zaman gelecek? Ankara Mamak, Altındağ, Sincan elektrik kesintisi! İztutu Plajı nerede, hangi ilde ve ilçede, nereye bağlı? İztutu Plajı giriş ücreti 2024 ne kadar? İşte İztutu Plajı yol tarifi Blum ne zaman listelenecek? Blum coin listelendi mi, ne zaman çıkacak? Blum coin listelenme tarihi Kıyamet alametleri nelerdir, kaç tanesi gerçekleşti? 54 kıyamet alametleri nelerdir? Gerçekleşen ve gerçekleşmeyen kıyamet alametleri Oğuz Aydın aslen nereli, kaç yaşında? Oğuz Aydın hangi takımda, hangi mevkide oynuyor? Türksat 42.0e otomatik arama frekansı! Türksat tüm kanallar otomatik arama frekans bilgileri, polarizasyon, sembol oranı, FEC nedir? 19 Nisan hangi burç? Nisan'ın 19'unda doğanlar hangi burç oluyor? 19 Nisan burcu! 21 Mart hangi burç? Mart'ın 21'inde doğanlar hangi burç oluyor? 21 Mart burcu! Esenyurt hangi yakada, İstanbul'un neresinde? Esenyurt nerede, Avrupa yakasında mı Anadolu yakasında mı?
Tayvan'ın en büyük askeri tatbikatı başladı! Yapay zekaya çok kritik bir görev verdiler

Tayvan'ın en büyük askeri tatbikatı başladı! Yapay zekaya çok kritik bir görev verdiler
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title