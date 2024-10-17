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Uyuşturucu Bağımlısı Genç, Babasıyla Kavga Ederken Polise Ateş Açtı

Uyuşturucu Bağımlısı Genç, Babasıyla Kavga Ederken Polise Ateş Açtı
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Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde uyuşturucu bağımlısı olduğu iddia edilen Mesut K., babasıyla tartıştıktan sonra polis ekiplerine tabancayla ateş açtı. Olayda polis aracına mermiler isabet etti ve şüpheli gözaltına alındı.

ŞANLIURFA'nın Siverek ilçesinde babasıyla kavga eden ve uyuşturucu bağımlısı olduğu iddia edilen Mesut K. (29), adrese gelen polis ekiplerine tabancayla ateş açtı. Mermiler, polis aracına isabet etti, şüpheli gözaltına alındı.

Olay, öğle saatlerinde, Siverek ilçesi Hasan Çelebi Mahallesi'nde meydana geldi. Uyuşturucu bağımlısı olduğu öne sürülen Mesut K. ile babası Celal K. arasında çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. Oğlunun babasına saldırdığını görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen polis ekipleri, sokağa geldiğinde Mesut K., yanındaki tabancayla ateş açtı. Tabancadan çıkan mermiler, polis aracının lastik ve kaportasına isabet etti. Saldırının ardından şüpheli Mesut K. eve girip gizlenmeye çalıştı. Polis ekiplerinin destek anonsunun ardından bölgeye gelen ekipler, şüpheli Mesut K.'yi gözaltına aldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Haber-Kamera Mehmet SEZGİN ŞANLIURFA-DHA

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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