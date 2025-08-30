Uyuşturucu Bağımlılığından Kurtularak Danışman Oluyor

Küçük yaşlarda başladığı uyuşturucu bağımlılığından tedaviyle kurtulan Pervin Rüstemli, şimdi kendi gibi gençlerin bağımlılıktan kurtulması için gönüllü olarak danışmanlık yapıyor.

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de yaşayan Pervin Rüstemli (33), 13 yaşında çalıştığı iş yerindeki ustasından etkilenerek uyuşturucu kullanmaya başladı.

Zamanla bağımlı hale gelen ve 11 yıl boyunca bu durumu ailesinden saklayan Rüstemli, özel hastanelerde birkaç defa tedavi görmesine rağmen bağımlılıktan kurtulamadı.

Rüstemli'nin annesi oğlunun tedavisini Türkiye'de yaptırmak için araştırma yaparken merkezi İstanbul'da bulunan Liman Ayık Yaşam Derneğinin yetkililerine ulaştı.

Dernek tarafından kabul edilen Rüstemli, kardeşiyle geldiği İstanbul'da Liman Ayık Yaşam Derneğinde kısa bir süre tedavi gördükten sonra Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesinin destek verdiği Liman Ayık Yaşam Derneği Şanlıurfa Şubesi'ne gönderildi.

Şanlıurfa'da tedavisini tamamlayan Rüstemli, şimdi aynı şubede gönüllü bağımlı danışmanı olarak görev yapıyor.

"Üç gün kalırım diye düşündüğüm dernekte 3,5 yıl kaldım"

Pervin Rüstemli, AA muhabirine, uyuşturucunun hayatının en güzel 15 yılını elinden aldığını belirtti.

Uyuşturucu nedeniyle girdiği cezaevinden çıkmak üzereyken annesinin arkadaş çevresinden uzaklaşması için kendisini İstanbul'a tatile göndereceğini söylediğini anlatan Rüstemli, şöyle konuştu:

"Annemi kırmamak adına İstanbul'a gelince kardeşim aslında beni Liman Ayık Yaşam Derneğinde tedavi görmem için gönderildiğimi söyledi. Ben önce kabul etmedim çünkü daha önce birçok defa deneyimlerimde başarısız olmuştum. Sonra annemle telefonda görüşünce kabul ettim. Zaten 3 gün kalırım bir sorun çıkarırım nasıl olsa beni gönderirler diye düşündüm. Derneğe gelince o düşüncemden utandım, çünkü insanlar beni sevgiyle ve şefkatle karşılayınca biraz şaşırdım. 3 gün kalırım diye düşündüğüm dernekte 3,5 yıl kaldım. Bir bağımlı olarak geldiğim dernekte şimdi bağımlılık danışmanı sorumluluğunu taşıyorum."

"Ben kurtuldum isterseniz siz de kurtulabilirsiniz"

Dernekte iyileşme sürecinde istek ve inanmanın çok önemli olduğunu vurgulayan Rüstemli, ilk 3 aylık dönemin ardından hocaların kendisine küçük sorumluluklar vermeye başladığını anlattı.

Farklı görevlerde bulunduktan sonra ders vermeye başladığını dile getiren Rüstemli, şöyle devam etti:

"Şimdi elhamdülillah 4 aydan fazladır bağımlılık danışmanlığı sorumluluğu taşımaktayım. Eskiden madde satıcısıydım, insanları zehirliyordum, bugün Allah'a şükürler olsun beni şereflendirdi. Artık insanları kurtarmak için mücadele gösteren bir kişi haline geldim. Gönüllü bağımlılık danışmanı olarak daha önce aynı süreçlerden geçtiğim için bağımlı kardeşlerimin duygularını birebir hissediyorum ve yardımcı olabiliyorum. Madde kullandığım dönemlerde 2 defa intihar teşebbüsünde bulundum, 2 arkadaşımı aşırı dozdan kaybettim. Ayrıca bir gün aşırı dozdan hastaneye kaldırıldım ve 9 gün komada kaldıktan sonra kalbim durmuş ve beni morga götürmüşler. Sonra kendime gelince hastaneden kaçtım ve 3 gün sonra durumu anladım. Maalasef bu süreçler bile beni etkilemedi. Aslında maddeden kurtulmak çok da zor bir şey değil, önemli olan istemek. Ben kurtuldum isterseniz siz de kurtulabilirsiniz."