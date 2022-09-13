Uysal: "Ermenistan Kuvvetleri'nin Provokasyonu Sonucu Çıkan Çatışmada 50 Azerbaycan Askeri Şehadete Erdi. Azerbaycan Halkına Başsağlığı Diliyorum"
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Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, “Ermenistan Silahlı Kuvvetleri'nin provokasyonu sonucu çıkan çatışmada 50 Azerbaycan askeri şehadete erdi. Azerbaycan halkına başsağlığı diliyorum” mesajını paylaştı.
Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, "Ermenistan Silahlı Kuvvetleri'nin provokasyonu sonucu çıkan çatışmada 50 Azerbaycan askeri şehadete erdi. Azerbaycan halkına başsağlığı diliyorum" mesajını paylaştı.
DP Genel Başkanı Uysal, Ermenistan saldırısı sonucu şehit edilen 50 Azerbaycan askeri için taziye mesajı yayınladı. Gültekin Uysal'ın mesajı şöyle:
"Can Azerbaycan'ın da bizim de canımız yandı! Ermenistan Silahlı Kuvvetleri'nin provokasyonu sonucu çıkan çatışmada 50 Azerbaycan askeri şehadete erdi. Her birine Allah'tan rahmet, Azerbaycan halkına ve şehitlerin ailelerine başsağlığı diliyorum."