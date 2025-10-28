Haberler

Uykucu Filminin Gala Gösterimi Gerçekleşti

Güncelleme:
Yönetmen Can Ulkay'ın yönettiği ve başrollerini Çağatay Ulusoy, Elçin Sangu ile Barış Falay'ın paylaştığı 'Uykucu' filmi, Atatürk Kültür Merkezi'nde sinemaseverlerle buluştu. Galada film ekibi, projeye dair düşüncelerini paylaştı ve sinemanın geleceğine dair önemli mesajlar verdiler.

Yönetmenliğini Can Ulkay'ın üstlendiği, Çağatay Ulusoy, Elçin Sangu ve Barış Falay'ın başrolleri paylaştığı "Uykucu", gala gösteriminde sinemaseverlerle buluştu.

Yapımcılığını Polat Yağcı'nın üstlendiği Poll Films imzalı filmin galası, Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleşti.

Filmin oyuncuları, yönetmeni, senaristi ve yapımcısı, gösterim öncesi basın mensuplarının karşısına çıkarak, yapıma ilişkin duygu ve düşüncelerini paylaştı.

Yönetmen Can Ulkay, sinemayı daha iyi bir duruma getirmenin gerekliliğine dikkati çekerek, "Birlikte ve bütünleşerek çalıştık. Her şeyden önce sinemayı tekrardan ayağa kaldırmamız lazım. Bunun için de çok az bir şey var. İyi senaryo, iyi bir hikaye, iyi oyuncular, iyi yönetmen ve iyi demeyeyim cesur bir yapımcı lazım bu yüzyılda. Yönetmenler olarak daha iyi çalışalım diye cesur yapımcılara ihtiyacımız var. Herkes çok emek vererek, inanarak ve çok da keyifle çalıştı." diye konuştu.

Başrol oyuncusu Elçin Sangu ise çok heyecanlı olduğuna işaret ederek, "Sizlerle birlikte izleyeceğim. Yoğun bir tempoyla çalıştık ve gerçekten izleyecek vaktimiz dahi olmadı, kendi adıma. Ben çok heyecanlıyım. İnşallah geçirmek istediğim duyguları, filmimize aktarabilmişizdir." dedi.

Çağatay Ulusoy ile başrolü paylaşmaktan duyduğu memnuniyeti aktaran Sangu, "Dünya tatlısı bir arkadaşımızla tanışıp çalıştığım için çok mutluyum yıllar sonra. Bütün ustalarımızın önünde saygıyla eğiliyorum. Hepsinin eline emeğine sağlık. Çok mutluyum. Ferit arkadaşımla da burada tanıştım. Hepsiyle çok güzel bir arkadaşlık başladı. İnşallah da böyle devam eder." ifadelerini kullandı.

"Çok şanslı hissediyorum kendimi"

Başrolü paylaşan Çağatay Ulusoy da uzun yıllar sonra yeniden sinema filminde oynamaya nasıl ikna edildiği yönündeki soru üzerine, metnin çok büyük önemi olduğunu vurgulayarak, "Metni okuduğumda zaten çok heyecanlandım ve bütün altyapısı, tasarımı, samimiyeti, bende bıraktığı hissiyat olarak, gerçekten bir beyaz perde filmi olduğunu düşünüyordum en başından beri. Polat Bey'e de çok teşekkür ederiz, böyle bir kadroyu birleştirdiği için. Bu geceyi değerli insanlarla paylaştığım için çok şanslı hissediyorum kendimi." değerlendirmesinde bulundu.

Filmde aksiyon sahneleri olduğunun altını çizen başarılı oyuncu, şu bilgileri verdi:

"Fiziksel aksiyon da var tabii ki ama biraz daha duygusal, daha içten, ruhsal bir taraftan da bakan bazı aksiyonlarımız var. Sadece fiziksel aksiyonla kalmıyor film. İzleyince anlayacaksınız zaten. İyi filmdi bizim için. Bizim için yaz sıcakları biraz yorucu geçti. Yazın tam ortasında setteydik ama hepimiz işi çok sevdiğimiz, çok güvendiğimiz için elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalıştık."

Ulusoy, oyunculuğun kutsal olup olmadığına yönelik oyuncular arasında süren tartışmalara ilişkin ise, "Oyunculuk... Biz zanaatkarız bence. Ben öyle düşünüyorum, Çağatay olarak. Kutsallık algısı olarak neyi kutsal gördüğünle ilgili bir durum. O kadar da kutsal bir şey yaptığımı düşünmüyorum." görüşünü paylaştı.

Polat Yağcı ise filmin ortaya çıkış sürecinin, Kubilay Tat'tan gelen senaryo ile başladığını belirterek, "Sinema benim için yeni. Sinemanın yaşaması gerektiğini düşünenlerden biriyim ve sinemanın can çekiştiği bugünlerde, birçok oyuncu dijitale iş yaparken, burada gördüğünüz herkes riski göğüsleyerek, 'Sinemaya evet.' dedi. Bunun için hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Sinema bugünlerde çok zor ama biz sinema perdesinde izlenebilecek çok güzel bir film yaptık." dedi.

Gösterime senaristi Kubilay Tat ile oyuncu kadrosunda yer alan Barış Falay, Ferit Kaya, Cengiz Bozkurt ve Tamer Levent de katıldı.

Nevra ve Murat Serezli, Erdal Özyağcılar, Sedef Avcı ve Bensu Soral ile çok sayıda ünlü ismin de yer aldığı galaya sinemaseverler yoğun ilgi gösterdi.

Kaynak: AA / Hilal Uştuk - Güncel
