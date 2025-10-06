Haberler

Uykucu Filmi 29 Ekim'de Vizyona Giriyor

Çağatay Ulusoy ve Elçin Sangu'nun başrollerinde olduğu 'Uykucu' filmi, gizli bir ajanlık hikayesini anlatıyor. Yönetmenliğini Can Ulkay'ın yaptığı film, 29 Ekim'de sinemaseverlerle buluşacak.

Yönetmenliğini Can Ulkay'ın üstlendiği filmde, bir ajanlık hikayesi üzerinden Ulusoy ile Sangu'nun canlandırdığı Ferman ve Saye, gizli bir örgütün ölümcül oyununda birbirlerine yaklaşırken hem hayatta kalma hem de görevlerini tamamlama mücadelesi veriyor.

Senaryosunu Kubilay Tat'ın kaleme aldığı filmin yapımcığını Polat Yağcı gerçekleştiriyor.

Poll Films imzalı filmin oyuncu kadrosunda Ferit Kaya, Barış Falay, Tamer Levent, Musa Uzunlar, Cengiz Bozkurt ve Hüseyin Avni Danyal yer alıyor.

Kaynak: AA / Aişe Hümeyra Akgün - Güncel
