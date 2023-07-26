Uygur Türkleri Elişku katliamını protesto etti

Sarıyer'de bulunan Çin Konsolosluğu önünde toplanan Uygur Türkleri, 28 Temmuz 2014 yılında Çin Ordusu tarafından gerçekleştirilen ve 3 binden fazla insanın hayatını kaybettiği Elişku katliamını protesto etti.

SARIYER'de bulunan Çin Konsolosluğu önünde toplanan Uygur Türkleri, 28 Temmuz 2014 yılında Çin Ordusu tarafından gerçekleştirilen ve 3 binden fazla insanın hayatını kaybettiği Elişku katliamını protesto etti.

Doğu Türkistan'daki bir kasaba olan Elişku'da, 28 Temmuz 2014 yılında Çin ordusu tarafından gerçekleştirilen ve 3 binden fazla insanın hayatını kaybettiği katliamın yıl dönümünde bir araya gelen Uygur Türkleri Çin Hükümeti'ni protesto etti. Polis, Sarıyer'deki Çin Konsolosluğu önünde geniş güvenlik önlemi aldı. Konsolosluğa çıkan sokak barikatlarla kapatıldı. Toplanan kalabalık okunan basın açıklamasının ardından sloganlar atarak olaysız bir şekilde dağıldı.