Bakan Ersoy: "Belek'te Acısu Deresi'nin Denize Kavuştuğu Noktadaki Uygunsuz Yapı ve Barınaklar Kaldırılacak"

(ANKARA) - Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Belek'te Acısu Deresi'nin denize kavuştuğu noktada uygunsuz konumunda bulunan yapı ile barınakların ivedilikle kaldırılmasının kararlaştırıldığını ifade etti.

Ersoy, Antalya programı kapsamında Belek Turizm Yatırımcıları Birliği Başkanı Ali Özdoğan ve Yönetim Kurulu Üyeleriyle, BETUYAB'ta değerlendirme toplantısına katıldı.

Burada konuşan Ersoy, Acısu Deresi'ndeki uygunsuz yapıların kaldırılacağını, dere ekosistemini koruyacak çevre düzenlemelerinin hayata geçirileceğini ve arıtma tesisinin iyileştirilmesi ile TOKİ altyapı sorunlarının kurumlar arası iş birliğiyle çözüme kavuşturulacağını açıkladı.

Bölgede dere yatağına müdahale eden unsurların kaldırılmasıyla hem çevresel hem de turistik kaliteyi yükseltmeye yönelik bir çerçeve çizildiğini belirten Ersoy, Acısu Deresi'nin denize kavuştuğu noktada dereyi atıklarla kirleten ve uygunsuz konumunda bulunan yapı ile barınakların yetkili idare tarafından ivedilikle kaldırılmasının kararlaştırıldığını ifade etti. Bakan Ersoy, bu adımın çevre sorunlarının azaltılması ve dere ekosisteminin korunması açısından kritik olduğunu vurguladı.

Belek'te Yukarıkocayatak mevkisinde inşa edilen TOKİ konutlarının altyapı ve kanalizasyon sorunlarının çözümü için İller Bankası'nın desteğiyle ASAT tarafından yürütülecek çalışmaların hızlandırılması yönünde adımlar atıldığını dile getiren Ersoy, böylece müzminleşen sorunun çözüme kavuşacağının müjdesini verdi.

Serik bölgesinde bakanlık tarafından inşa edilen iki arıtma tesisinin daha verimli kullanılabilmesi amacıyla DSİ, ASAT ve Antalya Valiliği iş birliğiyle altyapı, kanal ve drenaj sistemlerinde iyileştirmeye gidilmesinin kararlaştırıldığını sözlerine ekleyen Ersoy, yoğun turizm sezonuna yetiştirilmesi hedeflenen bu iyileştirme çalışmalarıyla Acısu Deresi'nde yaşanan çevre sorunlarına kalıcı bir müdahale planlandığı belirtti.

Kaynak: ANKA