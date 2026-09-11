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Uydu verilerinde Suudi Arabistan'ın Doğu-Batı petrol boru hattında yoğun duman fark edildi

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Suudi Arabistan'ın stratejik öneme sahip Doğu-Batı petrol boru hattı güzergahına ilişkin uydu verileri ve görüntülerinde, hattın bazı bölümlerinde duman ve termal hareketlilik tespit edildiği bildirildi.

Suudi Arabistan'ın stratejik öneme sahip Doğu-Batı petrol boru hattı güzergahına ilişkin uydu verileri ve görüntülerinde, hattın bazı bölümlerinde duman ve termal hareketlilik tespit edildiği bildirildi.

Uydu görüntüleri ve NASA'nın yangın tespit verilerine göre, Suudi Arabistan'ın stratejik Doğu-Batı petrol boru hattı güzergahı boyunca duman ve termal hareketlilik fark edildi.

Sentinel-3 uydu görüntülerinden aktarılan görsellerde, Medine ile Mehd ez-Zeheb arasındaki çölde, boru hattının genel güzergahı boyunca büyük bir siyah duman bulutu tespit edildi.

ABD Havacılık ve Uzay Ajansının (NASA) "FIRMS" adını verdiği Yangın Bilgilendirme ve Kaynak Yönetimi Sistemi de bölgede kümelenmiş termal anomaliler kaydetti.

NASA'ya göre, FIRMS, uydulardan aktif yangınları ve diğer termal anomalileri tespit ediyor ancak veriler tek başına neyin yandığını veya ısı kaynağının nedenini belirleyemiyor.

Öte yandan boru hattının Husi saldırılarında isabet alıp almadığına dair resmi bir açıklama yapılmadı.

Doğu-Batı boru hattı, Suudi Arabistan'ın doğusundaki petrol üretim bölgesinden Kızıldeniz'deki Yenbu Limanı'na ham petrol taşıyarak Hürmüz Boğazı'nı baypas eden alternatif bir ihracat güzergahı durumunda.??????????????

Kaynak: AA
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