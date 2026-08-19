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Belediye personeli, üvey oğlu tarafından vuruldu

Belediye personeli, üvey oğlu tarafından vuruldu
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SAKARYA’nın Serdivan ilçesinde belediye personeli Aziz Dönmez (45), yeni evlendiği eşinin oğlu tarafından tabancayla vurularak ağır yaralandı.

SAKARYA'nın Serdivan ilçesinde belediye personeli Aziz Dönmez (45), yeni evlendiği eşinin oğlu tarafından tabancayla vurularak ağır yaralandı.

Olay, saat 21.30 sıralarında Serdivan ilçesi Hamitabat Mahallesi'nde meydana geldi. Belediye personeli Aziz Dönmez, yeni evlendiği eşinin ismi öğrenilemeyen oğlu tarafından tabancayla vuruldu. Silah seslerini duyan çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Dönmez, çevredeki özel bir hastaneye kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan Aziz Dönmez'in durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Saldırının ardından olay yerinden koşarak kaçan şüphelinin yakalanması için polis ekiplerince çalışma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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