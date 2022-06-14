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Üvey kızına cinsel tacizde bulunduğu iddiasıyla tutuklandı

Demirören Haber Ajansı - Fatih Daldal - Güncel
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Üvey kızına cinsel tacizde bulunduğu iddiasıyla tutuklandı

ÇANAKKALE'nin Bayramiç ilçesinde F.Ç. (52), üvey kızı B.Y.'ye (15) cinsel tacizde bulunduğu suçlamasıyla tutuklandı.

ÇANAKKALE'nin Bayramiç ilçesinde F.Ç. (52), üvey kızı B.Y.'ye (15) cinsel tacizde bulunduğu suçlamasıyla tutuklandı.

Bayramiç ilçesinde B.Y., eğitim gördüğü okuldaki öğretmenine, üvey babası F.Ç.'nin kendisine cinsel tacizde bulunduğunu söyledi. Öğretmenin yönlendirmesi ile annesiyle birlikte Cumhuriyet Savcılığı'na giden B.Y., üvey babasının kendisine köydeki hayvan damında elle tacizde bulunduğunu belirtti. Şikayet üzerine gözaltına alınan F.Ç., jandarmadaki işlemlerinin ardından Bayramiç Adliyesi'ne sevk edildi. Savcılık sorgusunda suçlamaları reddeden F.Ç., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.Olayın ortaya çıkmasıyla anne P.Ç.'nin yakınlarına F.Ç.'den boşanmak için dava açacağını söylediği öğrenildi.


Demirören Haber Ajansı / Fatih Daldal - Güncel

Bayramiç Güncel Haberler

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