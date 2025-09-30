Üvey Babanın Cenazesi Iğdır'a Gönderildi

ÜVEY BABANIN CENAZESİ IĞDIR'A GÖNDERİLDİ

Kayseri'de eşiyle tartışırken üvey oğlu Y.C.K. (12) tarafından bıçaklanarak öldürülen Hasan Puğu'nun (31) Kayseri Devlet Hastanesi morgundaki otopsi işlemleri tamamlandı. Ailesi tarafından teslim alınan Puğu'nun cenazesinin Iğdır'a götürüldü. Y.C.K. ise emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Öte yandan Talas Belediyesi tarafından sosyal medyada 'Mağdur aileye sahip çıkıyoruz' başlıklı, yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada, "Maalesef dün gece Talas'ta elim bir olay yaşandı. Ailesiyle birlikte üvey babasının şiddetine maruz kalan bir evladımız istenmeyen bir olayın müsebbibi oldu. Emniyet Müdürlüğü ile Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü'nün yapacağı inceleme, araştırma ve değerlendirmelerden sonra bu mağdur aileye gerekli yardım ve destek için ilk adımı attık. Geriye kalan aile fertleri sahipsiz değildir. Talas Belediyesi olarak bugünden itibaren her zaman yanlarında olacağız" ifadelerine yer verildi.