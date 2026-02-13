Annesiyle tartışan üvey babasını öldüren şüpheli tutuklandı

ÇANAKKALE'nin Biga ilçesinde annesiyle tartışan üvey babası Emrullah Çiloğlu'nu (37) av tüfeğiyle vurarak öldüren Y.S.A. (17), tutuklandı.

Olay, önceki gece Biga ilçesi Kocagür köyünde meydana geldi. Emrullah Çiloğlu ile eşi H.Ç. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. H.Ç.'nin oğlu Y.S.A. da tartışmaya dahil oldu. Bu sırada Y.S.A. evdeki av tüfeğiyle Emrullah Çiloğlu'na ateş açtı. Emrullah Çiloğlu, kanlar içinde yerde kaldı. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri Emrullah Çiloğlu'nun hayatını kaybettiğini belirledi. Olayın ardından Y.S.A. jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından dün adliyeye sevk edilen Y.S.A. çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.