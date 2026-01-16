Haberler

Hollanda'nın Utrecht kentinde meydana gelen patlama yangına yol açtı

Güncelleme:
Hollanda'nın Utrecht şehrinde meydana gelen patlama, bazı binalarda yangına yol açtı. Olayda en az 4 kişi yaralanırken, acil durum ekipleri bölgeye sevk edildi. Gaz sızıntısının sebep olduğu patlama sonrası yangın söndürme çalışmaları devam ediyor.

Hollanda'nın Utrecht şehrinde meydana gelen patlama, bazı binalarda yangına yol açarken olayda en az 4 kişi yaralandı.

Hollanda yerel basınında yer alan haberlere göre, patlama binalarda yangına yol açtı.

Öte yandan patlama bölgesine acil sahra hastanesi kurulurken, vatandaşların bölgeden uzak durması istendi.

Patlamaya gaz sızıntısının neden olduğu tespit edildi

Utrecht Belediye Başkanı Sharon Dijksma, "Şehrimizin kalbinde çok kötü bir olay yaşadık." diyerek, meydana gelen patlamanın ardından yangın çıktığını aktardı.

Acil durum ekiplerinin çok sayıda personelle olay yerine sevk edildiğini belirten Dijksma, "Bir gaz sızıntısı söz konusuydu. Önceliğimiz sızıntıyı kontrol altına almaktı. Bunu başardık. Şu anda da yangın söndürme çalışmalarını tamamlıyoruz." ifadelerini kullandı.

Dijksma, olaydan 4 kişinin etkilendiğini belirterek, ağır yaralının bulunmadığını bildirdi.

Kayıp ihbarı olmadığını da aktaran Dijksma, enkaz altında kimsenin bulunmadığından emin olmak için arama çalışmalarının sürdüğünü söyledi.

Dijksma, "Hasar çok büyük. Birkaç bina ağır şekilde zarar gördü, bazı binalar ise çöktü." dedi.

Bölgede güvenlik koridoru oluşturulduğunu, bazı evlerin gaz ve elektrik bağlantılarının kesildiğini aktaran Dijksma, evlerine dönemeyenler için barınma imkanı sağlandığını kaydetti.

"Suç ihtimali düşük"

Dijksma, "Olayın nedeni konusunda çok sayıda soru var. Hiçbir ihtimali dışlamıyoruz. Ancak şu aşamada bir suç ihtimalinin düşük olduğunu söyleyebilirim." değerlendirmesinde bulundu.

Yakın zamanda binaların içinde ya da çevresinde herhangi bir çalışma yapılıp yapılmadığının da araştırıldığını belirten Dijksma, bölgenin bir süre daha kapalı kalacağını kaydetti.

Kaynak: AA / Şerife Çetin - Güncel
