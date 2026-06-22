ABD'nin Utah eyaletindeki orman yangını yaklaşık 8 bin 800 hektarlık alana yayıldı, eyaletin Eureka kentinde tahliye emri verildi.

Eyaletteki yangınlara ilişkin güncel bilgilerin paylaşıldığı sosyal medya hesabı "Utah Fire Info"dan yapılan açıklamada, "Iron" yangınının yaklaşık 8 bin 800 hektarlık alana yayıldığı ifade edildi.

İtfaiye ekiplerinin özellikle Eureka civarında çalışmalarını güçlendirmeye devam ettiği belirtilen açıklamada, kent için tahliye emirinin yürürlükte olduğu ve yarın yeniden değerlendirileceği kaydedildi.

ABC News'un haberine göre, Utah Ormancılık Departmanı sözcüsü Kelly Wicken, yangının özel bir arazide başladığını ve halihazırda üç bölgeye yayıldığını söyledi.

Wicken, yangın nedeniyle bir otoyolun trafiğe kapatıldığını belirtti.