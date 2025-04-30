Usulsüz Çakar Kullanımına Cezai İşlem

(İSTANBUL) - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul'da usulsüz çakar kullanılan aracın geçiş üstünlüğü hakkının iptal edildiğini bildirdi. Sürücüye, 155 bin 401 TL idari para cezası uygulandı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Beşiktaş'ta ışıklı ve sesli uyarı işaretiyle geçiş üstünlüğü hakkını usulsüz biçimde kullanarak emniyet şeridi ihlali yapan ve görüntüleri sosyal medya üzerinden paylaşılan aracın tespit edildiğini belirtti.

Aracın üzerindeki çakarın iptal edildiğini aktaran Yerlikaya, "Araç sürücüsüne yaptığı ihlaller sebebiyle; ışıklı ve sesli uyarı işaretini takılacağı yerlerin dışında kullanmak, emniyet şeridi ihlali yapmak, geçiş üstünlüğü hakkını gereksiz kullanmak, seyir halinde cep telefonu kullanmak, emniyet kemeri kullanmamak ve standart dışı plaka takmak nedeniyle 155 bin 401 TL idari para cezası uygulanmıştır." ifadelerini kullandı.

Ne olmuştu?

İstanbul Beşiktaş'ta trafiğin yoğun olduğu akşam saatlerinde çakarlı lüks bir araç emniyet şeridinde ilerlerken motosiklet sürücüsü tarafından görüntülenmişti. Lüks aracın sürücüsü kendisine yöneltilen 'görevli misiniz? görev emriniz var mı?' sorularına 'tahsisli' diyerek yanıt vermiş ve çakarlı kornasına basarak ilerlemeye devam etmişti. Görüntülerin sosyal medyada tepki çekmesi üzerine kadın sürücünün kullandığı aracın Menzil cemaatine ait olduğu ortaya çıkmıştı.