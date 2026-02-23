Yazar Necati Tosuner vefat etti

Çağdaş Türk edebiyatında öykü, roman, deneme ve çocuk kitabı türlerinde birçok eser veren yazar Necati Tosuner, yaşamını yitirdi.

Günışığı Kitaplığı, Tosuner'in vefatına dair yaptığı açıklamada, usta yazarın bugün bir süredir tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybettiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Türk edebiyatında özellikle öykü ve roman türündeki eserleriyle önemli bir yer edinen Tosuner, insanın iç dünyasını, yalnızlığını ve modern hayatın kırılganlıklarını yalın ama derin bir anlatımla ele almıştır. Yarım asrı aşan edebiyat yaşamı boyunca pek çok kuşağa ilham olmuş, çağdaş edebiyatımızın özgün ve güçlü seslerinden biri olarak hafızalarda yer etmiştir. Usta yazara Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve edebiyat camiasına başsağlığı diliyoruz."

Tosuner için yarın Caddebostan Kültür Merkezi A Salonu'nda anma töreni düzenlenecek. Cenaze namazı ise aynı gün ikindi namazını müteakip Bostancı Kuloğlu Camisi'nde kılınacak. Ardından usta yazar, Küçükyalı Mezarlığı'na defnedilecek.

Necati Tosuner hakkında

Roman ve öykü yazarı Tosuner, Ankara'da 1944'te dünyaya geldi. Tosuner, dört yaşındayken engelli kaldı. 1963'te ilk öyküsünü yayımlayan Tosuner, 1966'da Pertevniyal Lisesi'ni bitirdi.

İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü'ndeki öğrenimini yarım bırakan Necati Tosuner, iki yıl Almanya'da yaşadıktan (1974-1976) sonra Türkiye'ye dönerek 1977'de Derinlik Yayınevi'ni kurdu ve yönetti.

Bir süre Basın İlan Kurumunda çalışan Tosuner, yayınevini 1986'da kapattı. Usta yazar, 1983'te reklamcılık alanında çalışmaya başladı ve 1996'da emekli oldu.

Tosuner'in dört yaşında engelli kalmasının derin izlerini taşıyan öykülerinin ilki Ankara'da yayımlanan "Resimli Posta" gazetesinde çıktı. Öyküleri, "Havadis", "Milliyet", "Orkun", "Hisar", "Yeni Ufuklar", "Varlık", "Türk Dili", "Türkiye Yazıları", "Papirüs", "Soyut", "Yeni Edebiyat", "Gösteri" ve "Milliyet Sanat" gibi çok sayıda gazete ve dergide yayımlandı.