Tiyatrocu Zihni Göktay Yoğun Bakımda
Tiyatronun usta ismi Zihni Göktay, Maltepe Üniversitesi Hastanesi'nde yoğun bakıma alındı. Tiyatrocu Nedim Saban, sosyal medyadan sevenlerine dua çağrısında bulundu.
(İSTANBUL) - Tiyatronun usta ismi Zihni Göktay'ın hastaneye kaldırılarak, yoğun bakıma alındığı bildirildi.
Tiyatrocu Nedim Saban, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla Maltepe'de huzurevinde kalan tiyatrocu Zihni Göktay'ın, Maltepe Üniversitesi Hastanesi'nde yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındığını duyurdu. Saban, "Zihni Göktay usta için dualarımızı esirgemeyelim. Maltepe Hastanesi yoğun bakımdan iyi haberler bekliyoruz" ifadesini kullandı.
Hastaneden henüz resmi açıklama yapılmadı.
Kaynak: ANKA