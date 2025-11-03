Haberler

Usta Tiyatrocu Ahmet Gülhan 85 Yaşında Hayatını Kaybetti

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Tiyatro ve sinema oyuncusu Ahmet Gülhan, tedavi gördüğü hastanede 85 yaşında hayatını kaybetti. Sanatçının vefatı, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yayımlanan taziye mesajıyla duyuruldu. Gülhan, unutulmaz karakterleriyle Türk tiyatrosuna önemli katkılarda bulunmuştur.

(İSTANBUL) - Tiyatro ve sinema oyuncusu Ahmet Gülhan, tedavi gördüğü hastanede 85 yaşında hayatını kaybetti.

"Mesela Muzaffer" ve "Şüpheli Şemsettin" karakterleriyle tanınan tiyatro ve sinemanın usta isimlerinden Ahmet Gülhan, tedavi gördüğü hastanede 85 yaşında yaşamını yitirdi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, sanatçının vefatı dolayısıyla yayımladığı taziye mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Tiyatro ve sinemamızın duayen ismi, kıymetli sanatçı Ahmet Gülhan'ın vefatını derin bir üzüntüyle öğrendik. Bir kuşağın aynası olan, sahnelerimizin hafızasında özel bir yeri bulunan Devekuşu Kabare'nin kurucularından Ahmet Gülhan, hayat verdiği unutulmaz rollerle sanat dünyamızda derin izler bıraktı. Sahneye ve beyaz perdeye adadığı ömrüyle hafızalarımızda daima yaşayacak olan değerli sanatçımıza Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve tüm sanat camiamıza başsağlığı diliyoruz. Mekanı cennet olsun."

Ahmet Gülhan kimdir?

1940 yılında İstanbul Kadıköy'de doğan Ahmet Gülhan, sinema oyuncusu Yalçın Gülhan'ın kardeşidir. Tophane Erkek Sanat Enstitüsü motor bölümü ve Akşam Teknik Okulu makine bölümünü bitiren sanatçı, gençliğinde futbol ve atletizmle ilgilendi. Fenerbahçe Spor Kulübü'nde atletizmle ilgilenirken ilk yılında İstanbul şampiyonu oldu.

Tiyatroya adımını 1960 yılında Milli Türk Talebe Birliği'ndeki Birlik Tiyatrosu'nda, bir arkadaşının yerine sahneye çıkarak attı. Bu performansının ardından Cahide Sonku'nun davetiyle Cahitler Tiyatrosu'nda profesyonel tiyatro hayatına başladı.

1967'de Haldun Taner'in öncülüğünde Zeki Alasya ve Metin Akpınar'la birlikte Devekuşu Kabare Tiyatrosu'nun kurucuları arasında yer aldı. 1978'de Haldun Taner ile birlikte Devekuşu Kabare'den ayrılarak Tef Kabare'yi kurdu.

Yüze yakın tiyatro oyununda rol alan Gülhan, sahnede ve beyaz perdede canlandırdığı karakterlerle izleyicilerin gönlünde iz bıraktı. "Mesela Muzaffer" ve "Şüpheli Şemsettin" gibi unutulmaz karakterlerle tanınan sanatçı, çok sayıda sinema ve televizyon dizisinde de yer aldı.

Kaynak: ANKA / Güncel
AİHM, Türkiye'nin Selahattin Demirtaş'ın tahliyesine yaptığı itirazı reddetti

AİHM'den Türkiye'nin "Selahattin Demirtaş" başvurusuna yanıt
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Galatasaray'a Barış Alper'den kötü haber! Ellerindeki paradan da olabilirler

Barış Alper'den kötü haber! Ellerindeki paradan da olabilirler
Nihal Menzil mütevazı apartman dairesinde huzurlu bir yaşam sürüyor

Usta oyuncu mütevazı apartman dairesinde torunuyla yaşıyor
Galatasaray'da kadro değişiyor! Yıldız isim yeniden ilk 11'e dönüyor

Kadroyu değiştiriyor! Yıldız isim yeniden 11'e dönecek
Büyük sürpriz: Chamberlain geri döndü

Chamberlain geri döndü
Galatasaray'a Barış Alper'den kötü haber! Ellerindeki paradan da olabilirler

Barış Alper'den kötü haber! Ellerindeki paradan da olabilirler
Kabine sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özel'e sert sözler

Erdoğan'dan Kabine sonrası sert çıkış: Özel'e şans tanımıştık ama...
Bir dönemin en ünlü spikerlerindendi! Annesini bıçaklayarak öldürdü

Bir dönemin en ünlü spikerlerindendi! Kan donduran suçtan hapse düştü
Sudan'ı kan gölüne çeviren Ebu Lulu: 2 bin kişiyi öldürdüm, daha fazlasını da öldüreceğim

"2 bin kişiyi öldürdüm, daha fazlasını da öldüreceğim"
Memura şimdiden zam göründü! İşte öğretmen, doktor, hemşire ve polisin yeni maaşı

Şimdiden zam göründü! İşte öğretmen, doktor ve polisin yeni maaşı
Galatasaray'ın eski yıldızı yeni takımında krallar gibi karşılandı

Krallar gibi karşılandı! Görüntüdeki ismi tanıdınız mı?
4.9'luk deprem sonrası profesörden uyarı: Burası bataklık, acil taşınmalı

4.9 sonrası profesörden uyarı: Burası bataklık, acil taşınmalı
Emniyet müdürü affetmedi! Ekip otosuna anında ceza kestirdi

Emniyet müdürü affetmedi! Ekip otosuna anında ceza kestirdi
Ronaldo'dan ''Messi mi, sen mi?'' sorusuna olay cevap

Ronaldo'dan ''Messi mi, sen mi?'' sorusuna olay cevap
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.