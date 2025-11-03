Usta Tiyatrocu Ahmet Gülhan 85 Yaşında Hayatını Kaybetti

(İSTANBUL) - Tiyatro ve sinema oyuncusu Ahmet Gülhan, tedavi gördüğü hastanede 85 yaşında hayatını kaybetti.

"Mesela Muzaffer" ve "Şüpheli Şemsettin" karakterleriyle tanınan tiyatro ve sinemanın usta isimlerinden Ahmet Gülhan, tedavi gördüğü hastanede 85 yaşında yaşamını yitirdi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, sanatçının vefatı dolayısıyla yayımladığı taziye mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Tiyatro ve sinemamızın duayen ismi, kıymetli sanatçı Ahmet Gülhan'ın vefatını derin bir üzüntüyle öğrendik. Bir kuşağın aynası olan, sahnelerimizin hafızasında özel bir yeri bulunan Devekuşu Kabare'nin kurucularından Ahmet Gülhan, hayat verdiği unutulmaz rollerle sanat dünyamızda derin izler bıraktı. Sahneye ve beyaz perdeye adadığı ömrüyle hafızalarımızda daima yaşayacak olan değerli sanatçımıza Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve tüm sanat camiamıza başsağlığı diliyoruz. Mekanı cennet olsun."

Ahmet Gülhan kimdir?

1940 yılında İstanbul Kadıköy'de doğan Ahmet Gülhan, sinema oyuncusu Yalçın Gülhan'ın kardeşidir. Tophane Erkek Sanat Enstitüsü motor bölümü ve Akşam Teknik Okulu makine bölümünü bitiren sanatçı, gençliğinde futbol ve atletizmle ilgilendi. Fenerbahçe Spor Kulübü'nde atletizmle ilgilenirken ilk yılında İstanbul şampiyonu oldu.

Tiyatroya adımını 1960 yılında Milli Türk Talebe Birliği'ndeki Birlik Tiyatrosu'nda, bir arkadaşının yerine sahneye çıkarak attı. Bu performansının ardından Cahide Sonku'nun davetiyle Cahitler Tiyatrosu'nda profesyonel tiyatro hayatına başladı.

1967'de Haldun Taner'in öncülüğünde Zeki Alasya ve Metin Akpınar'la birlikte Devekuşu Kabare Tiyatrosu'nun kurucuları arasında yer aldı. 1978'de Haldun Taner ile birlikte Devekuşu Kabare'den ayrılarak Tef Kabare'yi kurdu.

Yüze yakın tiyatro oyununda rol alan Gülhan, sahnede ve beyaz perdede canlandırdığı karakterlerle izleyicilerin gönlünde iz bıraktı. "Mesela Muzaffer" ve "Şüpheli Şemsettin" gibi unutulmaz karakterlerle tanınan sanatçı, çok sayıda sinema ve televizyon dizisinde de yer aldı.