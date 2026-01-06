Haberler

Haldun Dormen yoğun bakıma kaldırıldı

Güncelleme:
97 yaşındaki Haldun Dormen, enfeksiyon tedavisi nedeniyle hastanede yoğun bakıma kaldırıldı. Sanat hayatının 72. yılını kutlayan Dormen, devlet sanatçısı unvanına sahip.

Usta sanatçı Haldun Dormen (97), enfeksiyon tedavisi gördüğü hastanede yoğun bakıma kaldırıldı.

Oyuncu, yönetmen, eğitmen ve oyun yazarı Haldun Dormen (97), kısa süre önce geçirdiği enfeksiyon nedeniyle özel bir hastanede tedavi görüyordu. Bir süredir tedavisi devam eden Haldun Dormen, dün gece saatlerinde yoğun bakıma kaldırıldı.

Devlet sanatçısı unvanına da sahip olan Haldun Dormen, bu yıl sanat hayatının 72'nci yılını kutluyor. Dormen, 1990'lı yıllarda Hacettepe Üniversitesi tarafından Onursal Bilim Doktoru unvanıyla ödüllendirilmiş, birçok önemli festivalde de onur ödüllerine layık görülmüştü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Maduro'nun eşi dövüldü mü? İddiaları güçlendiren detaylar

