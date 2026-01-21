Haldun Dormen hayatını kaybetti

Haberler

97 yaşındaki usta sanatçı Haldun Dormen, enfeksiyon nedeniyle tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Oğlu Ömer Dormen, babasının vefatını duyurarak başsağlığı diledi.

Usta sanatçı Haldun Dormen (97), bir süredir tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Oyuncu, yönetmen, eğitmen ve oyun yazarı Haldun Dormen (97), kısa süre önce geçirdiği enfeksiyon nedeniyle kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Usta sanatçının oğlu Ömer Dormen, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Sevgili babam Haldun Dormen'i ebediyete uğurlamanın tarifsiz üzüntüsü içerisindeyim. Onu tanıyan, seven ve hayatına dokunduğu herkese başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun.ö ifadelerine yer vererek ölüm haberini duyurdu.

Devlet sanatçısı unvanına da sahip olan Haldun Dormen, bu yıl sanat hayatının 72'nci yılını kutluyordu. Dormen, 1990'lı yıllarda Hacettepe Üniversitesi tarafından Onursal Bilim Doktoru unvanıyla ödüllendirilmiş, birçok önemli festivalde de onur ödüllerine layık görülmüştü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
