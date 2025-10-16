Haberler

Usta sanatçı Arif Erkin Güzelbeyoğlu hayatını kaybetti

Tiyatro, sinema ve müzik dünyasının önemli ismi Arif Erkin Güzelbeyoğlu 90 yaşında vefat etti. MESAM, sanatçının katkılarını anarak, 'Perde kapanır ama onun ışığı kalır' ifadesini kullandı.

"Perde kapanır ama onun ışığı kalır"

MESAM açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

"Bugün büyük ustayı uğurluyoruz. Perde kapanır… ama onun ışığı kalır. Arif Erkin Güzelbeyoğlu, adın sanatın belleğinde kalacak."

" Sanat dolu bir ömür "

Güzelbeyoğlu, uzun yıllar boyunca tiyatro, sinema ve müzik alanlarında üretim yaparak Türkiye'nin kültür mirasına katkıda bulundu. Hem sahnede hem kamera arkasında emek veren sanatçı, onlarca unutulmaz yapımda yer aldı ve özgün müzik çalışmalarıyla da tanındı.

90 yaşında hayata veda eden Gaziantep doğumlu Güzelbeyoğlu, Genç Oyuncular tiyatro grubunun kuruluşunda yer aldı. Gülriz Sururi-Engin Cezzar Tiyatrosu'nda Refik Erduran'ın "Direklerarası" adlı müzikalindeki rolü ile profesyonel oyunculuğa başlayan Güzelbeyoğlu, Haldun Taner'in "Zilli Zarife" ve "Vatan Kurtaran Şaban" adlı oyunlarının müziklerini yaptı.

Umut filmi ile 1969 yılında Adana Altın Koza Film Festivali'nde En İyi Müzik Ödülü'nü alan Güzelbeyoğlu, İkinci Bahar dizisindeki rolü ile ün kazandı. Güzelbeyoğlu, Yabancı Damat dizisinde "Memik Dede", Beyaz Melek adlı sinema filminde "Mala Ahmet", Canım Ailem dizisinde "Cabbar Ağa", Muhteşem Yüzyıl dizisinde ise "Piri Mehmet Paşa" karakterlerini canlandırdı.

Kaynak: ANKA / Güncel
