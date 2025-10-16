Usta sanatçı Arif Erkin Güzelbeyoğlu hayatını kaybetti

(İSTANBUL) - Tiyatro, sinema ve müzik dünyasının usta ismi Arif Erkin Güzelbeyoğlu, bugün hayatını kaybetti. MESAM, Güzelbeyoğlu'nu "Perde kapanır ama onun ışığı kalır" sözleriyle andı.

Türk tiyatrosu, sineması ve müziğinin usta ismi Arif Erkin Güzelbeyoğlu, bugün vefat etti. Sanatçı için MESAM (Türkiye Musiki Eseri Sahipleri Meslek Birliği) tarafından yapılan açıklamada, sanatçının Türk sanatının belleğinde kalıcı bir iz bıraktığı vurgulandı.

"Perde kapanır ama onun ışığı kalır"

MESAM açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

"Bugün büyük ustayı uğurluyoruz. Perde kapanır… ama onun ışığı kalır. Arif Erkin Güzelbeyoğlu, adın sanatın belleğinde kalacak."

" Sanat dolu bir ömür "

Güzelbeyoğlu, uzun yıllar boyunca tiyatro, sinema ve müzik alanlarında üretim yaparak Türkiye'nin kültür mirasına katkıda bulundu. Hem sahnede hem kamera arkasında emek veren sanatçı, onlarca unutulmaz yapımda yer aldı ve özgün müzik çalışmalarıyla da tanındı.

90 yaşında hayata veda eden Gaziantep doğumlu Güzelbeyoğlu, Genç Oyuncular tiyatro grubunun kuruluşunda yer aldı. Gülriz Sururi-Engin Cezzar Tiyatrosu'nda Refik Erduran'ın "Direklerarası" adlı müzikalindeki rolü ile profesyonel oyunculuğa başlayan Güzelbeyoğlu, Haldun Taner'in "Zilli Zarife" ve "Vatan Kurtaran Şaban" adlı oyunlarının müziklerini yaptı.

Umut filmi ile 1969 yılında Adana Altın Koza Film Festivali'nde En İyi Müzik Ödülü'nü alan Güzelbeyoğlu, İkinci Bahar dizisindeki rolü ile ün kazandı. Güzelbeyoğlu, Yabancı Damat dizisinde "Memik Dede", Beyaz Melek adlı sinema filminde "Mala Ahmet", Canım Ailem dizisinde "Cabbar Ağa", Muhteşem Yüzyıl dizisinde ise "Piri Mehmet Paşa" karakterlerini canlandırdı.