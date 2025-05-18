Usta Oyuncu Ahmet Mekin Kalça Kemiği Kırdı

Usta Oyuncu Ahmet Mekin Kalça Kemiği Kırdı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

94 yaşındaki Türk sinemasının usta ismi Ahmet Mekin, Erdek'te kaldırımdan düşerek kalça kemiğini kırdı ve hastaneye kaldırıldı.

Balıkesir'in Erdek ilçesinde yaşayan Türk sinemasının usta oyuncularından Ahmet Mekin'in, kaldırımdan inerken düşmesi sonucu kalça kemiği kırıldı.

Ocaklar Mahallesi'nde yaşayan 94 yaşındaki usta oyuncu Ahmet Mekin, kaldırımdan aşağı inerken düştü.

Mekin, çevredeki vatandaşların bilgi vermesi üzerine Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yapılan incelemelerde, hayati tehlikesi bulunmayan Mekin'in kalça kemiğinin kırıldığı belirlendi.

Bandırma Belediye Başkanı Dursun Mirza da Ahmet Mekin'i hastanede ziyaret etti.

Kaynak: AA / Miraç Kaya - Güncel
Ünlü zincir markette bozuk ürün skandalı! 3 şube kapatıldı

Ünlü market zincirinde skandal! 3 şubenin kapısına mühür vuruldu
Rusya, Baltık Denizi'nde Yunanistan'a ait petrol tankerine el koydu

Rusya o ülkenin petrol tankerine el koydu
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Mucizevi zafer! 9 puan farkı kapatıp şampiyon oldular

Mucizevi zafer! 9 puan farkı kapatıp şampiyon oldular
Fenerbahçe, Eyüpspor'u golcüleriyle mağlup etti

Tansiyonu yüksek maçta Fenerbahçe golcüleriyle kazandı
Türk milletine hakaret eden Celal Şengör'ün hapsi isteniyor

Skandal sözleri için harekete geçildi! İşte istenen ceza
Husumetli oldukları karı-kocayı köy meydanında öldürdüler

Köy meydanında karı-kocaya kanlı infaz
İtalyanlar Osimhen'in yeni adresini duyurdu

Anlaşma tamam gibi! Osimhen'in yeni adresini duyurdular
Uzun süredir ortalarda yoktu, çok farklı bir konuyla gündem oldu: Erdoğan'a oy vermedim ama...

Uzun süredir ortalarda yoktu, çok farklı bir konuyla gündem oldu
Yeşilçam'ın efsane ismi Ahmet Mekin hastaneye kaldırıldı

Yeşilçam'ın efsane ismi hastaneye kaldırıldı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.