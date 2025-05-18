Usta Oyuncu Ahmet Mekin Kalça Kemiği Kırdı
94 yaşındaki Türk sinemasının usta ismi Ahmet Mekin, Erdek'te kaldırımdan düşerek kalça kemiğini kırdı ve hastaneye kaldırıldı.
Balıkesir'in Erdek ilçesinde yaşayan Türk sinemasının usta oyuncularından Ahmet Mekin'in, kaldırımdan inerken düşmesi sonucu kalça kemiği kırıldı.
Ocaklar Mahallesi'nde yaşayan 94 yaşındaki usta oyuncu Ahmet Mekin, kaldırımdan aşağı inerken düştü.
Mekin, çevredeki vatandaşların bilgi vermesi üzerine Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yapılan incelemelerde, hayati tehlikesi bulunmayan Mekin'in kalça kemiğinin kırıldığı belirlendi.
Bandırma Belediye Başkanı Dursun Mirza da Ahmet Mekin'i hastanede ziyaret etti.
Kaynak: AA / Miraç Kaya - Güncel