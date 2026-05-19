Gebze'de üst geçitten sarkan afiş motosiklet sürücüsünü yaraladı

KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde üst geçitten sarkan afişin çarptığı motosiklet sürücüsü yaralandı. Kaza anı, başka bir aracın kamerasına yansıdı.

Kaza, dün D-100 kara yolunun Gebze ilçesi geçişinde meydana geldi. Üst geçitten sarkan bir afiş, seyir halindeki motosikletin sürücüsüne çarptı. Çarpmanın etkisiyle ismi öğrenilemeyen sürücüsü yola savruldu. Arkadan gelen araçlar, sürücüye çarpmamak için ani fren yaptı. Motosiklet sürücüsünün hafif yaralandığı kaza, başka bir aracın yol kamerası tarafından kaydedildi.

HABER: Erol POLAT/GEBZE(Kocaeli),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı