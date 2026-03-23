Haberler

ABD, uçak gemisi USS Gerald R. Ford'un Yunanistan'da onarım gördüğünü açıkladı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ABD Deniz Kuvvetleri, USS Gerald R. Ford uçak gemisinin Yunanistan'daki Souda Deniz Üssü'nde bakım ve onarım altında olduğunu açıkladı. Geminin görev kabiliyetinin korunduğu ve onarım sürecinin geminin verimli değerlendirilmesine yardımcı olduğu belirtildi.

ABD, uçak gemisi USS Gerald R. Ford'un Yunanistan'daki Souda Deniz Üssü'nde bakım ve onarım altına alındığı açıklandı.

ABD Deniz Kuvvetleri Avrupa-Afrika/Altıncı Filosu tarafından yapılan açıklamada, USS Gerald R. Ford'un Girit Adası'ndaki Souda Deniz Üssü'nde bulunduğu ve tamirat gördüğü doğrulandı.

Açıklamada, "USS Gerald R. Ford (CVN 78), Kızıldeniz'deki operasyonlarının ardından bakım ve onarım için 23 Mart 2026'da Souda Körfezi Deniz Destek Faaliyetleri Üssü'ne geldi." ifadelerine yer verildi.

Uçak gemisinin görev kabiliyetini tam olarak koruduğu belirtilen açıklamada, söz konusu liman ziyaretinin geminin verimli şekilde değerlendirilmesine, onarımına ve ikmaline imkan sağladığı kaydedildi.

Açıklamada ayrıca, Gerald R. Ford Taşıyıcı Taarruz Grubu'nun denizaşırı görevine devam ettiği belirtildi.

Olay

Yunanistan'da yayımlanan Kathimerini gazetesi 17 Mart'ta, "USS Gerald R. Ford" uçak gemisinin gelecek hafta Girit Adası'ndaki Suda Deniz Üssü'ne gideceğini öne sürmüştü.

ABD Deniz Kuvvetleri Merkez Komutanlığına bağlı 5. Filo, 12 Mart'ta yaptığı açıklamada USS Gerald R. Ford'un çamaşırhane bölümünde teknik bir arızadan kaynaklanan yangın çıktığını duyurmuştu.

İran Silahlı Kuvvetlerinin misillemeleri yürüten birimi Hatemu'l Enbiya Merkez Karargahından 16 Mart'ta yapılan yazılı açıklamada ise Suudi Arabistan'ın Cidde Limanı yakınlarına gelen ABD uçak gemisi USS Gerald R. Ford'un tehdit oluşturduğu ve Kızıldeniz'deki tüm lojistik ve hizmet merkezlerinin artık İran Silahlı Kuvvetleri için meşru hedefler olarak kabul edildiği ifade edilmişti.

The New York Times gazetesi ise gemideki yangının 30 saatten fazla sürdüğü iddiasında bulunmuştu. Haberde, yangında yatakları hasar alan 600'den fazla denizci ve mürettebatın o günden beri yerde ve masaların üstünde uyuduğu ileri sürülmüştü.

Kaynak: AA / Mücahit Oktay
Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Futbolcu cinayetinde Aleyna Kalaycıoğlu'nun ifadesi ortaya çıktı

Aleyna Kalaycıoğlu'nun ifadesi ortaya çıktı! Cinayet anını anlattı
