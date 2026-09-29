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USS Dwight D. Eisenhower uçak gemisinde 4 personel yaralandı, 2 pilot kurtarıldı

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ABD Donanması'na göre Virginia açıklarında bulunan USS Dwight D. Eisenhower uçak gemisinde yerel saatle 18.18'de kaza meydana geldi. Kazada 4 personel yaralandı, hayati tehlikeleri bulunmuyor; fırlatma koltuğuyla uçaktan ayrılan 2 pilot kurtarılarak gemiye getirildi.

ABD'ye ait USS Dwight D. Eisenhower uçak gemisinde meydana gelen kazada 4 personelin yaralandığı, uçaktan fırlatma koltuğuyla ayrılan 2 pilotun kurtarıldığı bildirildi.

ABD Donanması'nın ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamaya göre, ülkenin doğusunda yer alan Virginia eyaletinin açıklarında bulunan Nimitz sınıfı USS Dwight D. Eisenhower uçak gemisinde, yerel saatle 18.18'de kaza meydana geldi.

Uçaktan fırlatma koltuğunu kullanarak ayrılan 2 pilot, arama kurtarma ekiplerince kısa sürede kurtarılarak sağlık kontrollerinin yapılması için güvenli şekilde gemiye getirildi.

Kaza sırasında gemide bulunan 4 personel yaralandı, hayati tehlikeleri bulunmuyor.

Açıklamada, kazanın nasıl meydana geldiğine ilişkin detaylı bilgi verilmedi.

Kaynak: AA
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