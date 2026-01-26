Haberler

ABD, USS Abraham Lincoln uçak gemisinin Orta Doğu'ya konuşlandığını açıkladı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ABD Merkez Komutanlığı, USS Abraham Lincoln uçak gemisinin Orta Doğu'da konuşlandığını ve denizcilerin rutin bakım çalışmaları yaptığını duyurdu. Bu haber, ABD'nin İran'a yönelik yeni saldırı hazırlığı yaptığına dair iddiaların arttığı bir dönemde paylaşıldı.

ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM), USS Abraham Lincoln (CVN 72) uçak gemisinin Orta Doğu'ya konuşlandığını duyurdu.

CENTCOM'un ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından, USS Abraham Lincoln (CVN 72) uçak gemisiyle ilgili fotoğraflı paylaşım yapıldı.

Söz konusu paylaşımda, "USS Abraham Lincoln (CVN 72) uçak gemisinde görevli denizciler, 26 Ocak'ta Hint Okyanusu'nda seyir halindeyken rutin bakım çalışmaları yapıyor." ifadelerine yer verildi.

Paylaşımın devamında, uçak gemisinin, "bölgesel güvenlik ve istikrarı desteklemek amacıyla" Orta Doğu'da konuşlandırılmış durumda olduğu belirtildi.

CENTCOM'un paylaşımı, ABD'nin İran'a yönelik yeni bir saldırı hazırlığı yaptığına dair haberlerin uluslararası medyada yer aldığı dönemde yapıldı.

Kaynak: AA / Mücahit Oktay - Güncel
Eyüpspor'un Beşiktaş karşısında bulduğu gol VAR'a takıldı

İşte çok konuşulan o pozisyon
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bir hemşire daha DEM Parti'nin eylemine destek verdi! Boynundaki kolye dikkat çekti

Bir hemşire daha DEM'in akımına katıldı! Boynundaki kolye dikkat çekti
Kadın öğretmenin Vahdettin için söyledikleri gündem oldu

Kadın öğretmenin Vahdettin için söyledikleri gündem oldu
Efsane telefon markası Türkiye'ye geri dönüyor

Efsane telefon markası Türkiye'ye geri dönüyor
Karadenizli'nin inadı inat! Cami yapıp, cami yıktılar

Karadenizli'nin inadı inat! Anlaşamayınca caminin yanına cami yaptılar
Bir hemşire daha DEM Parti'nin eylemine destek verdi! Boynundaki kolye dikkat çekti

Bir hemşire daha DEM'in akımına katıldı! Boynundaki kolye dikkat çekti
Orkun Kökçü, Beşiktaş'taki ilk golünü Eyüpspor'a attı

İlk golünü bu mesafeden attı
Annesinin cenazesinde kardeşini katletti

Annesinin cenazesinde kardeşini katletti