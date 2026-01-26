ABD, USS Abraham Lincoln uçak gemisinin Orta Doğu'ya konuşlandığını açıkladı
ABD Merkez Komutanlığı, USS Abraham Lincoln uçak gemisinin Orta Doğu'da konuşlandığını ve denizcilerin rutin bakım çalışmaları yaptığını duyurdu. Bu haber, ABD'nin İran'a yönelik yeni saldırı hazırlığı yaptığına dair iddiaların arttığı bir dönemde paylaşıldı.
ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM), USS Abraham Lincoln (CVN 72) uçak gemisinin Orta Doğu'ya konuşlandığını duyurdu.
CENTCOM'un ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından, USS Abraham Lincoln (CVN 72) uçak gemisiyle ilgili fotoğraflı paylaşım yapıldı.
Söz konusu paylaşımda, "USS Abraham Lincoln (CVN 72) uçak gemisinde görevli denizciler, 26 Ocak'ta Hint Okyanusu'nda seyir halindeyken rutin bakım çalışmaları yapıyor." ifadelerine yer verildi.
Paylaşımın devamında, uçak gemisinin, "bölgesel güvenlik ve istikrarı desteklemek amacıyla" Orta Doğu'da konuşlandırılmış durumda olduğu belirtildi.
CENTCOM'un paylaşımı, ABD'nin İran'a yönelik yeni bir saldırı hazırlığı yaptığına dair haberlerin uluslararası medyada yer aldığı dönemde yapıldı.