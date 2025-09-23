Üsküp'te Türk-Makedon Tiyatrosu ve Sineması Paneli Düzenlendi

Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te, "Türk-Makedon Tiyatrosu ve Sineması Paneli" yapıldı.

Yunus Emre Enstitüsü (YEE) ev sahipliğinde Üsküp'te düzenlenen panele, Türkiye'nin Üsküp Büyükelçisi Fatih Ulusoy, Türk kurumlarının temsilcileri, yönetmen ve senarist Burak Çevik, yönetmen ve senarist Murat Fıratoğlu, yapımcı İpek Eren, Üsküp Türk Tiyatrosu Müdürü Osman Ali, tiyatro oyuncusu Cenap Samet ile Kuzey Makedonya'dan çok sayıda sinema ve tiyatro sanatçısı katıldı.

Üsküp Türk Tiyatrosu Müdürü Ali ve tiyatrocu Samet'in moderatörlüğünü yaptığı panelde, Türkiye ve Kuzey Makedonya'dan yönetmen, yapımcı ve senaristler bir araya geldi.

Üsküp YEE Müdürü Yunus Dilber AA muhabirine yaptığı açıklamada, geçen günlerde Manastır şehrinde başlayan Manaki Kardeşler Uluslararası Görüntü Yönetmenleri Film Festivali kapsamında Kuzey Makedonya'da bulunan yönetmen, yapımcı ve senaristleri misafir ederek bir panel düzenlediklerini ifade etti.

Dilber, "(Panel düzenlemedeki) amacımız, Türkiye'deki sanatçılar, film sektörüne çalışan uzman kişilerle Üsküp Türk Tiyatrosu'nun oyuncularını bir araya getirip, işbirliği imkanı sağlayabilmek." dedi.

Üsküp Türk Tiyatrosu'nun bu yıl 75. yılını kutladığına işaret eden Dilber, paneli, iyi bir ilişki zemini oluşturmak için düzenlediklerini kaydetti.

Türkiye'nin Oscar adayı "Hemme'nin Öldüğü Günlerden Biri" filminin yönetmen ve senaristi Fıratoğlu ise Manaki Kardeşler Uluslararası Görüntü Yönetmenleri Film Festivali kapsamında Kuzey Makedonya'da olmaktan mutluluk duyduğunu ifade etti.

Fıratoğlu, "YEE, 'buradaki tiyatro ve sinemacılarla bir söyleşi gerçekleştirir misiniz' diye sorduklarında, seve seve kabul ettim. Buradaki insanlarla karşılıklı sohbet etmek, sinema üzerine konuşmak, buna bir şekilde dahil olmak çok kıymetli." dedi.

Panelde, dizi ve sinema sektörleri ile sinema ve tiyatro sektörleri arasındaki farklılıklar ile benzerlikler ele alındı.