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Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te fırtına hayatı olumsuz etkiledi

Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te fırtına hayatı olumsuz etkiledi
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Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te akşam saatlerinde etkili olan şiddetli fırtına nedeniyle çok sayıda ağaç ve trafik lambası devrildi, bazı binaların çatıları uçtu. Devrilen ağaçlar trafiği aksattı, kent genelinde elektrik kesintileri yaşandı. Belediye Başkanı, kriz merkezinin seferber edildiğini duyurdu.

Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te şiddetli fırtına, kent genelinde günlük yaşamı olumsuz etkiledi.

Üsküp'te akşam saatlerinde meydana gelen şiddetli fırtına nedeniyle, çok sayıda ağaç ve trafik lambası devrildi, bazı binaların çatıları uçtu.

Fırtına sebebiyle devrilen ağaçlar trafiğin aksamasına sebep oldu, kent genelinde elektrik kesintileri yaşandı.

Üsküp Belediye Başkanı Orce Gjorgjievski, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Üsküp Şehri Kriz Merkezinin tüm yetkili birimler ve kamu kuruluşlarıyla birlikte, hızlı ve zamanında müdahale için tamamen seferber edildiğini duyurdu.

Kaynak: AA / Dzihat Aliju
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