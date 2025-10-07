Üsküp'te IBU Öğrencilerinden Filistin İçin Destek Gösterisi

Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te, Uluslararası Balkan Üniversitesi (IBU) öğrencileri, İsrail'in 8 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'de sürdürdüğü saldırılara ve soykırıma tepki amacıyla gösteri düzenledi.

IBU kampüsündeki gösteriye üniversite öğrencileri ve akademisyenler katıldı.

Bir dakikalık saygı duruşuyla başlayan gösteride öğrenciler, Filistinlilere destek mesajlarının yer aldığı pankartlar taşıdı.

Etkinlikte konuşan IBU Rektörü Prof. Dr. Lütfi Sunar, gösterinin önemine değinerek, "Öğrencilerimiz bütün duyarlılıkla masum Gazze halkının yanında yer aldılar. Bugün insanlığa karşı yapılmış bu suçları sadece lanetleyebiliyoruz." diye konuştu.

Sunar, bugün bir araya gelmelerinin amacının, özgür Filistin ve Gazze'nin yanında durduklarını göstermek olduğunu belirtti.

Öğrencilerden Şevval Arpacı, Filistin'in artık sadece haritada bir isim değil, bir insanlık sınavı olduğunu belirterek, şunları söyledi:

"Her gün bir annenin sesi, bir çocuğun korkusu ve genç bir insanın yıkılmış hayalleri kulaklarımıza ulaşıyor. Bu sessizlikte kendimize şunu sormalıyız, ne kadarını gerçekten duyuyoruz?"

Bir diğer öğrenci Blendi Zeqiri de bugün tek bir ses, tek bir yürek ve ortak bir amaç etrafında bir araya geldiklerini belirterek, eğitimin sadece kitaplar ve sınavlarla sınırlı olmadığını, insanlık, empati ve insan haklarını savunma cesaretiyle de ilgili olduğunu dile getirdi.