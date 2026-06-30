Kuzey Makedonyalı basın mensuplarına 'Türk Lezzetleri' tanıtıldı

Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te, basın mensuplarına "Türk Lezzetleri"nin tanıtımı yapıldı.

Türkiye'nin Üsküp Büyükelçiliği Kültür ve Tanıtma Müşavirliği tarafından bir otelde düzenlenen etkinliğe, Kuzey Makedonyalı basın mensupları katıldı.

Basın mensupları etkinlikte, Türkiye'nin zengin yemek kültürünü yakından tanıma ve geleneksel lezzetleri deneyimleme fırsatı buldu.

"Türk mutfağı, Kuzey Makedonya ile Türkiye arasındaki ortak bir mirastır"

Kültür ve Tanıtma Müşaviri Enes Özdemir, etkinlikte yaptığı konuşmada, bu yıl Türk Mutfağı Haftası'nın "Bir Sofrada Miras" temasıyla düzenlendiğini anımsattı.

Özdemir, "Türk mutfağı, Kuzey Makedonya ile Türkiye arasındaki ortak bir mirastır. Çok benzer yemeklerimiz ve mutfağımız var. Mutfak kültürümüz, yüzyıllar boyunca ortak üretim ve ortak yaşam deneyimleri yoluyla şekillenmiş kolektif bir birikimdir." dedi.