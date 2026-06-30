Haberler

Kuzey Makedonyalı basın mensuplarına "Türk Lezzetleri" tanıtıldı

Kuzey Makedonyalı basın mensuplarına 'Türk Lezzetleri' tanıtıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te düzenlenen etkinlikte, basın mensuplarına Türk mutfağının zengin lezzetleri tanıtıldı. Kültür ve Tanıtma Müşaviri Enes Özdemir, Türk mutfağının iki ülke arasında ortak bir miras olduğunu vurguladı.

Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te, basın mensuplarına "Türk Lezzetleri"nin tanıtımı yapıldı.

Türkiye'nin Üsküp Büyükelçiliği Kültür ve Tanıtma Müşavirliği tarafından bir otelde düzenlenen etkinliğe, Kuzey Makedonyalı basın mensupları katıldı.

Basın mensupları etkinlikte, Türkiye'nin zengin yemek kültürünü yakından tanıma ve geleneksel lezzetleri deneyimleme fırsatı buldu.

"Türk mutfağı, Kuzey Makedonya ile Türkiye arasındaki ortak bir mirastır"

Kültür ve Tanıtma Müşaviri Enes Özdemir, etkinlikte yaptığı konuşmada, bu yıl Türk Mutfağı Haftası'nın "Bir Sofrada Miras" temasıyla düzenlendiğini anımsattı.

Özdemir, "Türk mutfağı, Kuzey Makedonya ile Türkiye arasındaki ortak bir mirastır. Çok benzer yemeklerimiz ve mutfağımız var. Mutfak kültürümüz, yüzyıllar boyunca ortak üretim ve ortak yaşam deneyimleri yoluyla şekillenmiş kolektif bir birikimdir." dedi.

Kaynak: AA / Dzihat Aliju
Büyükçekmece'de korkutan yangın! Rüzgarın etkisiyle büyüdü

İstanbul'da korkutan yangın! Rüzgarın etkisiyle büyüdü
Memur ve emeklinin zam oranı netleşiyor! İşte yeni maaşlar

İşte 25 milyonu ilgilendiren zam oranları! Olası maaşlar hesaplandı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fenerbahçe'nin gündemindeki Fransız yıldız serbest kaldı

Fenerbahçe'nin gündemindeki Fransız yıldız serbest kaldı
Test sürüşünde lüks otomobille cipe çarpıp kaçtı! 174 bin lira ceza yazıldı

15 milyon liralık aracını ustaya bıraktı hayatının şokunu yaşadı
Devlet hastanesinde güvenlikten uygunsuz görüntüler! Hastalar şifa beklerken rezaleti izledi

Devlet hastanesinde uygunsuz görüntüler! Hastalar rezaleti izledi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AB Yüksek Temsilcisi Kallas'ı kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kallas'ı kabul etti
Haluk Levent'in kardeşi Berkant Acil tutuklandı

Haluk Levent'in kardeşi tutuklandı
Burun ameliyatına girdi, başına gelmeyen kalmadı! İşini bile kaybetti

Bir ameliyata girdi, başına gelmeyen kalmadı! İşini bile kaybetti
AYM'den cinsiyet değişikliği kararı! İptal talebi reddedildi

AYM cinsiyet değişikliği için son noktayı koydu