Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükakın'dan "Üsküdar Vapuru" faciası mesajı

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, cumhuriyet tarihinin en büyük deniz kazalarından "Üsküdar Vapuru" faciasının 68. yılı nedeniyle mesaj yayımladı.

Büyükakın, mesajında, 1 Mart 1958'de İzmit Körfezi'nde sefer yapan Üsküdar adlı vapurun alabora olması sonucu 392 vatandaşın hayatını kaybettiğini hatırlattı.

"Üsküdar Vapuru" faciasının, Türkiye'nin denizcilik tarihinde dönüm noktası niteliğinde bir kırılma olduğunu aktaran Büyükakın, yaşamını yitirenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diledi."

Büyükakın, Büyükşehir Belediyesi tarafından inşa edilen 1 Mart Anıtı'nın toplumun ortak hafızasını temsil ettiğini belirterek, "1 Mart Anıtı, geçmişin acısını görünür kılarken geleceğe dair bir sorumluluk çağrısı da yapmaktadır. Üsküdar Vapuru'nda kaybettiğimiz canları rahmetle anıyor, ailelerine ve yakınlarına sabır diliyorum. Bu acı, hafızamızda kendine her zaman yer bulacak, unutmayacağız ve unutturmamaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.