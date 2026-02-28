Haberler

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükakın'dan "Üsküdar Vapuru" faciası mesajı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, 1 Mart 1958'deki Üsküdar Vapuru faciasının 68. yılı dolayısıyla yaptığı açıklamada, yaşanan acının hafızalarda kalacağını vurguladı ve hayatını kaybedenler için rahmet diledi.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, cumhuriyet tarihinin en büyük deniz kazalarından "Üsküdar Vapuru" faciasının 68. yılı nedeniyle mesaj yayımladı.

Büyükakın, mesajında, 1 Mart 1958'de İzmit Körfezi'nde sefer yapan Üsküdar adlı vapurun alabora olması sonucu 392 vatandaşın hayatını kaybettiğini hatırlattı.

"Üsküdar Vapuru" faciasının, Türkiye'nin denizcilik tarihinde dönüm noktası niteliğinde bir kırılma olduğunu aktaran Büyükakın, yaşamını yitirenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diledi."

Büyükakın, Büyükşehir Belediyesi tarafından inşa edilen 1 Mart Anıtı'nın toplumun ortak hafızasını temsil ettiğini belirterek, "1 Mart Anıtı, geçmişin acısını görünür kılarken geleceğe dair bir sorumluluk çağrısı da yapmaktadır. Üsküdar Vapuru'nda kaybettiğimiz canları rahmetle anıyor, ailelerine ve yakınlarına sabır diliyorum. Bu acı, hafızamızda kendine her zaman yer bulacak, unutmayacağız ve unutturmamaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Kerim Yavuz
ABD ve İsrail, İran'a saldırı başlattı! Tahran'da çok sayıda patlama

İran'a saldırı başladı! Tahran'da çok sayıda patlama
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yolcuyu önce uyardı sonra peş peşe yumrukladı! Herkesin dikkatini tek bir şey çekti

Önce uyardı sonra peş peşe yumrukladı! Tek bir şey dikkat çekti
Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan gözaltına alındı

Tanju Özcan gözaltına alındı! Suçlama hayli vahim
Pereira'dan Fenerbahçe'nin yıldızına bomba soru: Kontratın ne durumda?

Fenerbahçe'nin yıldızına bomba soru: Kontratın ne durumda?
İlçeyi ayağa kaldıran olay! Müftülük izin vermedi, çocuklar camiden çıkarıldı

Müftülük izin vermedi, çocuklar bu soğukta camiden çıkarıldı
Yolcuyu önce uyardı sonra peş peşe yumrukladı! Herkesin dikkatini tek bir şey çekti

Önce uyardı sonra peş peşe yumrukladı! Tek bir şey dikkat çekti
Binlerce kez simüle edildi! Yapay zekadan olay Galatasaray-Liverpool tahmini

Yapay zekadan olay Galatasaray-Liverpool tahmini
İran'dan saldırılar sonrası ilk açıklama! İşte vurulan şehirler

İran'dan saldırı sonrası ilk açıklama! İşte İsrail'in vurduğu 5 şehir