Üsküdar Vaniköy'de Kaçak Yapılar Yıkılıyor

(İSTANBUL)- Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Üsküdar Vaniköy'de tespit edilen alanda yer alan ruhsatsız, kaçak yapılar ve iskanlı yapıdaki eklentilerle ilgili yıkım faaliyetinin bugün gerçekleştirileceğini bildirdi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Üsküdar Vaniköy'de tespit edilen kaçak yapıların yıkımına ilişkin sosyal medya üzerinden açıklama yaptı. Bakanlığın paylaşımı şöyle:

"Üsküdar Vaniköy'de Boğaziçi Öngörünüm Bölgesi'nde İBB Boğaziçi İmar Müdürlüğü yetki sahası içerisinde, birtakım izinsiz inşa faaliyetlerinin gerçekleştirildiği tespit edilmiş ve ruhsatsız yapılar Bakanlığımızca mühürlenmişti. Tespit edilen alanda yer alan ruhsatsız, kaçak yapılar ve iskanlı yapıdaki eklentilerle ilgili yıkım faaliyeti Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı İl Müdürlüğü ekiplerimiz koordinesinde bugün gerçekleştirilecektir" denildi.