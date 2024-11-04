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Üsküdar-Samandıra Metro Hattı'nda Arıza, Yolcular Etkilendi

Üsküdar-Samandıra Metro Hattı'nda Arıza, Yolcular Etkilendi
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Haberler
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Üsküdar-Samandıra Metro Hattı'nda sabah saatlerinde meydana gelen teknik arıza nedeniyle bazı istasyonlarda yoğunluk yaşandı. Vatandaşlar metro seferlerindeki gecikmelere tepki gösterdi.

Üsküdar-Samandıra Metro Hattı'nda meydana gelen arıza nedeniyle bazı istasyonlarda yoğunluk yaşandı.

Haftanın ilk iş günü sabah saatlerinde metroda yaşanan arıza, yoğunluğa neden oldu. Vatandaşlar, metro araçlarının gecikmesine tepki gösterdi.

Metronun Altunizade istasyonunda, "Sayın yolcularımız, teknik bir arıza nedeniyle seferlerimiz gecikmeli olarak yapılmaktadır, anlayışınız için teşekkür ederiz." anonsu yapıldı.

İstasyondaki bilgilendirme ekranlarında da metroların geliş süresi 20 dakika olarak gösterildi.

Öte yandan, Altunizade'de metroya aktarma yapılan metrobüs durağında da yoğunluk dikkati çekti.

Kaynak: AA / İzzet Taşkıran - Güncel
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