İstanbul Sağlık Müdürü Güner'den, gözaltına alınan 2 doktora ilişkin açıklama Açıklaması

Güncelleme:
İstanbul İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Abdullah Emre Güner, Üsküdar Devlet Hastanesi'nde görevli iki doktorun rüşvet iddiasıyla gözaltına alındığını açıkladı. Sürecin, 14 Aralık 2024'te başlatıldığı bildirildi.

İstanbul İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Abdullah Emre Güner, Üsküdar Devlet Hastanesi'nde görevli 2 doktorun rüşvet suçlamasıyla gözaltına alınmasına ilişkin sürecin, 14 Aralık 2024'te Sağlık Bakanlığı İletişim Merkezi (SABİM) başvurusu sonrası başlatıldığını, idari incelemenin ardından savcılığa suç duyurusunda bulunulduğunu bildirdi.

Güner, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, Üsküdar'daki kamu hastanesinde görevli iki hekim hakkında İstanbul Anadolu 10. Sulh Ceza Hakimliğinin kararı doğrultusunda adli işlem yapıldığını belirtti.

Paylaşımında Güner, "Söz konusu süreç, Müdürlüğümüzce 14.11.2024 tarihli SABİM başvurusu sonrası başlatılmış olup idari inceleme yapılarak ivedilikle takip edilmiş ve savcılığa suç duyurusunda bulunulmuştur. Emniyet ve adli makamlarımızın da teknik takibiyle soruşturma süreci devam ettirilmiştir. İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü olarak sağlık hizmetlerinde etik dışı hiçbir uygulamaya müsamaha göstermemiz mümkün değildir. Vatandaşlarımızın güvenini zedeleyen münferit 'çürük elmaların' tüm sağlık camiasını temsil etmesine asla izin vermeyiz. Tespit edilen her usulsüzlükle kararlılıkla mücadele edip gerekli işlemleri yapmaya devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Üsküdar Devlet Hastanesinde görevli doktorlar G.Ö. ve C.G. hakkında İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca, muayeneye gelen hastalardan ameliyat işlemleri için usulsüz şekilde ek ücret talep ettikleri iddiasıyla soruşturma başlatılmış, 2 doktor "rüşvet" suçlamasıyla gözaltına alınmıştı.

