Üsküdar'da otomobilin park halindeki araçlara çarptığı kazada 1 kişi hafif yaralandı

İstanbul'un Üsküdar ilçesinde yokuş aşağı inen bir otomobil park halindeki araçlara çarparak devrildi. Olayda 1 kişi hafif yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

İcadiye Mahallesi Ayarcıbaşı Sokak'ta sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen 34 GTJ 218 plakalı otomobil, yokuş aşağı inerken park halindeki 3 otomobile çarparak devrildi.

İhbar üzerine belirtilen adrese polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada hafif yaralanan 1 kişi, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Devrilen otomobil, çekici vasıtasıyla bulunduğu yerden kaldırıldı.

Kaynak: AA / Selami Küçükoğlu - Güncel
