Haberler

Üsküdar'da uyuşturucu operasyonu: 1 kilo 816 gram uyuşturucu ele geçirildi

Üsküdar'da uyuşturucu operasyonu: 1 kilo 816 gram uyuşturucu ele geçirildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Üsküdar'da uyuşturucu ticareti yapıldığı ihbarı üzerine düzenlenen operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı, 1 kilo 816 gram uyuşturucu ele geçirildi. İki kişi tutuklandı.

ÜSKÜDAR'da uyuşturucu ticareti yapıldığı ihbarı üzerine düzenlenen operasyonda U.B. (23), O.O.Y. (32) ve Y.M.O.Y. (37) gözaltına alındı. Operasyonda toplam 1 kilo 816 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Mehmet Akif Mahallesi'nde uyuşturucu ticareti yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı. Fiziki takibe alınan şüpheliler, 1 Temmuz'da düzenlenen operasyonla yakalandı. Şüphelilerin üst aramalarında bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi. Çalışmaların devamında şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda satışa hazır 101 paket marihuana, 500 gram preslenmiş marihuana, 900 gram marihuana, 47 paket kokain, 1 hassas terazi, 1 cep telefonu, 106 bin 800 TL nakit para ile satış kayıtlarının bulunduğu değerlendirilen 1 ajanda ele geçirildi. Gözaltına alınan U.B., 'Uyuşturucu kullanma' suçundan adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. O.O.Y. (32) ve Y.M.O.Y. (37) ise 'Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti' suçundan sevk edildikleri mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Trump, Anıtkabir'i ziyaret edecek mi? Programı netleşti

Trump'ın Ankara programı belli oldu! Anıtkabir kararı değişti
TOGG'dan tarihi görev! Limuzin modeli NATO Zirvesi'nde hizmet verecek

Ankara'da ilk kez sokağa indi! Markayı fark eden gururunu saklamıyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İstanbul'da kan donduran olay! 6 yaşındaki çocuğu kanala ittiler

İstanbul'da kan donduran olay! 6 yaşındaki çocuğu kanala ittiler
Sürücüler dikkat! Bu hatayı yapanın ehliyeti kalıcı olarak iptal olacak

Bu hatayı yapan yandı! Ehliyeti geçici değil kalıcı iptal edilecek
Kredi kartı kullanan milyonlara kötü haber! Ücretler cep yakacak

Kredi kartı kullananlar aman dikkat! Bu adımı atlayanlar yandı
Plajda oturan başörtülü anne ile kızına saldıran kadın asıl şimdi yandı

Plajda oturan başörtülü anne ve kızına saldıran kadın asıl şimdi yandı
Roma kralının değil doğudaki bir aşiret ağasının malikanesi! Maliyeti dudak uçuklattı

Roma kralının değil doğudaki bir aşiret ağasının malikanesi
MSÜ Bando Okulu'nun ilk kadın öğrencilerinden ilham veren çağrı

1831'den beri bir ilk! MSÜ'de tarihi dönem
Çin'in Pasifik'teki füze testi 3 ülkeyi alarma geçirdi! Tepkiler peş peşe geldi

Pasifik'te sular ısındı! Çin'den dünyayı alarma geçiren adım