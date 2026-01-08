Haberler

Üsküdar'da 1 kişinin yaralandığı silahlı saldırı güvenlik kamerasında

İstanbul Üsküdar'da uzun namlulu tüfekle gerçekleştirilen saldırıda ağır yaralanan İbrahim Gümüştekin'in yaşadığı anlar güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Olayla ilgili olarak 10 şüpheli gözaltına alınarak tutuklandı.

Üsküdar'da, İbrahim Gümüştekin'in ağır yaralandığı, uzun namlulu tüfekle yapılan saldırı anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile İstihbarat Şubesi ekiplerinin, 30 Aralık 2025'te, uzun namlulu tüfekle gerçekleştirilen saldırıyla ilgili soruşturması sürüyor.

Soruşturma kapsamında saldırı anının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Görüntülerde, otomobilden inen bazı şüphelilerin Gümüştekin'e silahla ateş açtıktan sonra kaçması yer alıyor.

Öte yandan ağır yaralanan İbrahim Gümüştekin'in hastanedeki tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Olay

Üsküdar Sultantepe Mahallesi'nde 30 Aralık'ta uzun namlulu tüfekle ateş edilen İbrahim Gümüştekin ağır yaralanmış, saldırıya ilişkin yapılan çalışmada 10 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Yapılan aramalarda, 2 uzun namlulu AK-47 tüfek, 7 şarjör, ?4 ruhsatsız tabanca, el bombası, farklı ebat ve çaplarda çok sayıda fişek ele geçirilmişti.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 10 şüpheli, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanmıştı.

Kaynak: AA / Muhammed Gencebay Gür - Güncel
