Üsküdar'da skuterli saldırganlara 185 bin lira ceza

Üsküdar'da trafikte seyir halindeki aracın önünü keserek sürücüsüne saldırdıkları belirlenen 2 kişiye toplam 185 bin lira idari para cezası uygulandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, 26 Temmuz'da Acıbadem Caddesi'nde meydana gelen ve bazı sosyal medya platformlarında paylaşılan görüntülere yönelik inceleme başlattı.

Yapılan incelemede, caddede elektrikli skuter ile seyir halinde bulunan 2 kişinin, trafikte ilerleyen başka bir aracın önünü keserek sürücüsüne yönelik saldırıda bulundukları ve trafik güvenliğini tehlikeye düşürdükleri belirlendi.

Kimlik bilgileri tespit edilen M.A. (42) ve Y.A. (38) ekiplerce yakalandı.

M.A. ve Y.A'ya Karayolları Trafik Kanunu'nun "elektrikli skuter ile yolcu taşınması" ve "trafikte saldırı amacıyla başka bir aracı ısrarla takip etmek veya bu amaçla araçtan inmek" maddelerinden toplam 185 bin lira idari para cezası uygulandı.

"Kasten yaralama", "tehdit" ve "hakaret" suçlarından haklarında işlem yapılan 2 şüpheli, dosyaları ikmalen gönderilmek üzere adli makamlarca serbest bırakıldı.

Kaynak: AA