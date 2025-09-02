Üsküdar'da Seyir Halindeki Panelvanda Yangın Çıktı

Haberler

Acıbadem Mahallesi'nde Yasin Y.'nin kullandığı panelvanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İtfaiye ekipleri yangını söndürerek araçta büyük hasarı önledi.

Üsküdar'da, seyir halindeyken yangın çıkan panelvan kullanılamaz hale geldi.

Acıbadem Mahallesi Dinlenç Caddesi'nde seyir halinde olan, Yasin Y. idaresindeki 34 RC 4226 plakalı panelvandan henüz belirlenemeyen nedenle dumanlar yükselmeye başladı. Sürücünün dumanı fark ederek indiği araçta yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında panelvan kullanılmaz hale geldi.

