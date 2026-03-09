İstanbul'da bariyere çarpıp ters dönen aracın sürücüsü yaralandı
Üsküdar'da direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil bariyere çarparak ters döndü. Kazada hafif yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı. Kaza anı güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.
Üsküdar'da bariyere çarparak ters dönen otomobilin sürücüsü yaralanırken, kaza anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Zeynep Kamil Mahallesi Nuhkuyusu Caddesi'nde seyir halindeki 34 PHF 481 plakalı otomobilin sürücüsü, henüz belirlenemeyen nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil, bariyere çarptıktan sonra ters döndü.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan sürücü, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.
Hafif yaralanan sürücü, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Öte yandan kaza anı çevrede bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kayıt altına alındı. Görüntülerde, seyir halindeki aracın bariyerlere çarptıktan sonra ters döndüğü anlar yer alıyor.