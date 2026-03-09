Haberler

Üsküdar'da Otomobil Takla Attı: Sürücü Yaralandı

Üsküdar'da Otomobil Takla Attı: Sürücü Yaralandı
Güncelleme:
ÜSKÜDAR'da caddede seyir halinde olan otomobil sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek bariyerlere çarptı. Takla atan araçtaki sürücü yaralanırken, kaza anı çevrede bulunan güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Kaza, saat 12.00 sıralarında Zeynep Kamil Mahallesi Nuhkuyusu Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre caddede seyir halinde olan 34 PHF 481 plakalı otomobil sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetti. Otomobil bariyerlere çarptıktan sonra takla attı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan sürücü, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla bulunduğu yerden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Kazada hafif yaralanan sürücü tedbir amaçlı ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri kaza yerinde güvenlik önlemi alırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı. Kaza anı çevrede bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
500

