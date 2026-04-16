Üsküdar'da okullarda güvenlik önlemi artırıldı

Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta 2 okulda yaşanan saldırının ardından, Üsküdar'da bir okul ile ilgili sanal medyada 'tehdit' içerikli paylaşımlar yapıldı. Bunun üzerine Üsküdar'daki okullarda güvenlik önlemleri artırıldı.

Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta okullara yönelik yapılan saldırıların ardından sanal medyada Üsküdar'da bir okulun hedef gösterildiği paylaşımlar yapıldı. Üsküdar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri bunun üzerine harekete geçti. Hedef gösterilen okul başta olmak üzere Üsküdar'da bulunan bütün okullarda polis ekipleri önlem aldı. Polis ekipleri, sanal medyada hedef gösterilen okulun önünde ve bahçesinde geniş güvenlik tedbiri alırken, ilçe genelindeki diğer okullarda da denetimlerini sıklaştırdı.

