Üsküdar'da 53 bin lira değerindeki motosiklet parçası hırsızlığı kamerada

Üsküdar'da 53 bin lira değerindeki motosiklet parçası hırsızlığı kamerada
Güncelleme:
Üsküdar'da park halindeki motosikletten 53 bin lira değerindeki far ve göstergeler kimliği belirsiz bir kişi tarafından çalındı. Hırsızlık anı güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

ÜSKÜDAR'da park halindeki motosikletten 53 bin lira değerindeki parçalar kimliği belirsiz şüpheli tarafından çalındı. Hırsızlık anı çevredeki bir binanın güvenlik kamerasıyla görüntülendi.

Olay, 4 Ocak günü saat 04.20 sıralarında Kısıklı Mahallesi Ferah Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, sürücü Eren Ç. motosikletini evinin önüne park etti. Bunun üzerine motosikletin yanına gelerek etrafı kontrol eden kimliği belirsiz şüpheli, parçaları sökmeye çalıştı. Motosiklette 53 bin lira değerindeki far ve göstergeleri çalan şüpheli, olay yerinden kaçtı.

HIRSIZLIK KAMERADA

Hırsızlık anı çevredeki bir binanın güvenlik kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde, motosikletin yanına yaklaşan şüphelinin etrafı kontrol ederek motosikletten far ile göstergelerini sökerek çaldığı ve olay yerinden kaçtığı anlar yer aldı.

