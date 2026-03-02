Üsküdar'da ahşap binada çıkan yangın bitişiğindeki metruk binaya sıçradı

Haberler

Üsküdar'da 2 katlı metruk binada çıkan yangın, bitişiğindeki diğer metruk binaya sıçradı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında can kaybı yaşanmadı.

ÜSKÜDAR'da 2 katlı ahşap binada çıkan yangın, bitişiğindeki metruk binaya da sıçradı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangın, dron ile havadan görüntülendi.

Yangın, saat 22.00 sıralarında Üsküdar Aziz Mahmud Hüdayi Mahallesi Enfiyehane Sokak'ta bulunan 2 katlı ahşap metruk binada çıktı. Henüz bilinmeyen nedenle başlayan yangında alevler kısa sürede büyüyerek, yan tarafta bulunan kullanılmayan başka bir binaya da sıçradı. Alevleri gören mahallelinin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, hasar oluşan binalar dron ile havadan görüntülendi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
