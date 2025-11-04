Üsküdar'da McDonald's Protestosu 30. Günde Devam Ediyor

Üsküdar'da mahalle sakinlerinin şube açmayı planlayan McDonald's'ı protestosu sürüyor.

Bahçelievler Mahallesi Kaldırım Caddesi'nde açılması planlanan McDonald's şubesi önünde başlattıkları protestonun 30. gününde bir araya gelen mahalle sakinleri, "Mahallemde siyonist istemiyorum" yazılı pankart açtı.

Ellerinde Türk ve Filistin bayrağı ile "Nehirden denize özgür Filistin" yazılı dövizler taşıyan gruptakiler, "Müslüman uyuma, kardeşine sahip çık" şeklinde sloganlar attı.

Grup adına açıklama yapan mahalle sakini Cemal Uyan, bugün bir telefon aldıklarını ve yarın boykot ettikleri firmadan bazı yetkililerin kendileriyle görüşmek istediğini kaydederek, "Bu mahalle temiz ve temiz kalacak diyeceğiz. Burada oluşumuzun 30. günü ve yılmadan usanmadan burada haykırmaya devam edeceğiz. Yarın bir kez daha yüzlerine söyleyeceğiz. Bu mahalleden siyonizme 1 dolar bile yok." diye konuştu.

Uyan, "Kimse istemediği firmayla, kötü kişi ile komşuluk etmek zorunda değil. Komşularıma söylüyorum, siz de baskı kurun. Bu bereketsizlik gelir sizi de bulur. Bu firmanın burada durmasını istemiyoruz. Bu mahallede ne bir tekel bayisi var, ne de siyonizme bayraktarlık yapan firma var. İnşallah bunlar da açılamadan aynı sonu yaşayacak." ifadelerini kullandı.

Öte yandan caddeden geçen araç sürücüleri de korna çalarak eyleme destek verdi.