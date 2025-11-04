Haberler

Üsküdar'da McDonald's Protestosu 30. Günde Devam Ediyor

Üsküdar'da McDonald's Protestosu 30. Günde Devam Ediyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Üsküdar'da, Bahçelievler Mahallesi'nde mahalle sakinleri, açılması planlanan McDonald's şubesini protesto etmek için toplandı. Ellerinde Türk ve Filistin bayrağı taşıyan grup, 'siyonist istemiyoruz' yazılı pankart açarak, firmayı mahallede istemediklerini belirtti.

Üsküdar'da mahalle sakinlerinin şube açmayı planlayan McDonald's'ı protestosu sürüyor.

Bahçelievler Mahallesi Kaldırım Caddesi'nde açılması planlanan McDonald's şubesi önünde başlattıkları protestonun 30. gününde bir araya gelen mahalle sakinleri, "Mahallemde siyonist istemiyorum" yazılı pankart açtı.

Ellerinde Türk ve Filistin bayrağı ile "Nehirden denize özgür Filistin" yazılı dövizler taşıyan gruptakiler, "Müslüman uyuma, kardeşine sahip çık" şeklinde sloganlar attı.

Grup adına açıklama yapan mahalle sakini Cemal Uyan, bugün bir telefon aldıklarını ve yarın boykot ettikleri firmadan bazı yetkililerin kendileriyle görüşmek istediğini kaydederek, "Bu mahalle temiz ve temiz kalacak diyeceğiz. Burada oluşumuzun 30. günü ve yılmadan usanmadan burada haykırmaya devam edeceğiz. Yarın bir kez daha yüzlerine söyleyeceğiz. Bu mahalleden siyonizme 1 dolar bile yok." diye konuştu.

Uyan, "Kimse istemediği firmayla, kötü kişi ile komşuluk etmek zorunda değil. Komşularıma söylüyorum, siz de baskı kurun. Bu bereketsizlik gelir sizi de bulur. Bu firmanın burada durmasını istemiyoruz. Bu mahallede ne bir tekel bayisi var, ne de siyonizme bayraktarlık yapan firma var. İnşallah bunlar da açılamadan aynı sonu yaşayacak." ifadelerini kullandı.

Öte yandan caddeden geçen araç sürücüleri de korna çalarak eyleme destek verdi.

Kaynak: AA / Muhammed Gencebay Gür - Güncel
Kılıçdaroğlu için bir dönemin sonu

Bir dönemin sonu
Hükümet krizi büyüyor! ABD hava sahası her an kapanabilir

ABD hava sahası her an kapanabilir! İşte kaosun görüntüsü
Bahçeli'den sonra bir Demirtaş çıkışı daha! Partinin ağır topu net konuştu

Bahçeli'den sonra bir Demirtaş çıkışı daha! Partinin ağır topu net konuştu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Demirtaş'tan Bahçeli ve Özel'e teşekkür, satır arasında PKK'ya mesaj

Demirtaş'tan Bahçeli'ye teşekkür, satır arasında PKK'ya mesaj
Yok artık diyeceksiniz! Cristiano Ronaldo, sahibi olduğu araç sayısını açıkladı

Yok artık diyeceksiniz! Sahibi olduğu araba sayısını açıkladı
Derbiden 48 saat sonra ortaya çıktı! Fenerbahçe'den Beşiktaş'a jest

Derbiden 48 saat sonra ortaya çıktı! Fener'den Beşiktaş'a büyük jest
Ekmek arası patatese ödediği paraya isyan etti

Ekmek arası patatese ödediği paraya isyan etti
Demirtaş'tan Bahçeli ve Özel'e teşekkür, satır arasında PKK'ya mesaj

Demirtaş'tan Bahçeli'ye teşekkür, satır arasında PKK'ya mesaj
Görevden alınan müdür kendini astı! Skandal kütüphane iddiası

Görevden alınan müdür kendini astı! Skandal kütüphane iddiası
Kömürleri indirirken yüzüne demir saplandı

Bahçede çalışırken, yüzünde ömür boyu taşıyacağı iz bıraktı
Burs ve öğrenim kredisi başvuru sonuçları açıklandı

Milyonlarca öğrenci merakla bekliyordu! Sonuçlar açıklandı
Bakan Şimşek: Bazı fonlar üzerinden manipülasyonlar yapıldığını biliyoruz

Bakan Şimşek yeni gündemin fitilini ateşledi: Her şeyin farkındayız
Okan Buruk galibiyetin anahtarını açıkladı

3 puanın anahtarını açıkladı: Bu bize zaferi getirir
İmamoğlu'nun babası ve oğlu hakkında yurt dışına çıkış yasağı

İmamoğlu'nun babası ve oğlu hakkında karar verildi
Uzak Şehir'de Hint dizilerini gölgede bırakan sahne

Uzak Şehir'de pes dedirten sahne!
MHP lideri Bahçeli: Demirtaş'ın tahliyesi hayırlı olur

Bahçeli'den tahliyesi konuşulan Demirtaş'la ilgili ezber bozan sözler
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.