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Üsküdar'da Komşu Kavgası: Bir Kişi Hayatını Kaybetti

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Üsküdar'da, Zeynep Kamil Mahallesi'nde bir komşu arasındaki tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. Kaçmaya çalışan K.H., ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı ancak kurtarılamadı. Olayla ilgili şüpheli emniyete teslim oldu.

Üsküdar'da komşusu tarafından bıçaklanan kişi hayatını kaybetti.

Zeynep Kamil Mahallesi Dr. Fahri Atabey Caddesi'nde K.H. ile ismi öğrenilemeyen komşusu arasında tartışma çıktı.

Bıçaklı kavgaya dönüşen olayda komşusundan kaçan K.H. çevredeki bir iş yerine sığındı.

Bu sırada iş yerinde komşusu tarafından bıçaklanan K.H. ağır yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ambulansla hastaneye kaldırılan K.H, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Olay yerinden kaçan şüphelinin, emniyete giderek teslim olduğu öğrenildi.

Öte yandan kavganın, kapı önüne dökülen çöp nedeniyle çıktığı iddia edildi.

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Kaynak: AA / Güncel
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