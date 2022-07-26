ÜSKÜDAR'DA KADIN CİNAYETİ: OTOMOBİLDE VURUP HASTANE ÖNÜNE BIRAKTI - Haberler

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ÜSKÜDAR'DA KADIN CİNAYETİ: OTOMOBİLDE VURUP HASTANE ÖNÜNE BIRAKTI

ÜSKÜDAR'da Elif Güneş (32) tartıştığı K.G.(34) tarafından otomobilin içinde 3 kurşunla öldürüldü.

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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ÜSKÜDAR'da Elif Güneş (32) tartıştığı K.G.(34) tarafından otomobilin içinde 3 kurşunla öldürüldü.

Olay geçen Cumartesi günü saat 22.30 sıralarında Üsküdar'da meydana geldi. Ümraniye'de kuaförlük yapan Elif Güneş, kendisi gibi kuaförlük yapan erkek arkadaşı K.G.'den 2 ay önce ayrıldı. Ancak K.G., Güneş'in peşini bırakmadı. İddiaya göre geçen hafta da Elif Güneş'in kuaför dükkanına gelerek tartışıp tokat attı.

K.G., Cumartesi günü Elif Güneş'e 'son kez görüşelim sana anlatacaklarım var' dedi. Güneş de başına bir şey gelir korkusuyla arkadaşlarını yanına alarak görüşme teklifini kabul etti. Kadıköy'de buluşmada K.G., Elif Güneş'i de yanına alarak otomobille uzaklaştı.

Üsküdar'a gelen K.G. ile Elif Güneş otomobil içinde tartışmaya başladı. Güneş, otomobille silahla 3 el ateş edilerek vuruldu.

Saldırgan daha sonra Güneş'i hastaneye bırakarak kayıplara karıştı. Hayatını kaybeden 32 yaşındaki Elif Güneş memleketi Diyarbakır'da toprağa verilirken, polis kaçan şüpheli K.G.'yi her yerde arıyor. Olayla ilgili konuşan akrabası Adil Aslan, 'İstemeye gelmişler abisi de kabul etmemişti, 'kardeşime uygun değilsin' diye. Sonra bir soğukluk girdi aralarına 2 ay önce de ayrılmışlardı. Cumartesi günü 2 kız arkadaşıyla Kadıköy'e gidiyor son kez görüşelim diye. Burada kız arkadaşlarını arabadan indirip Elif ile uzaklaşıyorlar. 'Benimle evleneceksin' diyor. Elif de kabul etmeyince tartışma yaşanıyor. Belinden çıkardığı silahla 3 el ateş ederek öldürüyor. Hastaneye bırakıp kaçıyor 'diye konuştu.

Eski sevgilisinin ayrılmak istediği için dükkanına gidip tokat attığını söyleyen Hediye Aslan ise, 'Son kez görüşelim diye kandırmış. Görüşmeye insan silahla gider mi. Öldürmeye gitmiş. İnsan sevdiği insana kıyar mı" dedi.

Demirören Haber Ajansı / Güncel

Elif Güneş Üsküdar Güneş Güncel Haberler

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