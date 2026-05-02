Üsküdar'da İsrail'in Küresel Sumud Filosu'na saldırısı kınandı

Üsküdar'da İsrail'in Küresel Sumud Filosu'na saldırısı protesto edildi.

Aralarında İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı ile Türkiye Gençlik Vakfının (TÜGVA) da bulunduğu sivil toplum kuruluşlarına üye katılımcılar ellerinde Türk ve Filistin bayraklarıyla ilçe meydanında toplandı.

Burada basın açıklaması yapan TÜGVA Üsküdar Şubesi üyesi Gürkan Arabul, Gazze'nin çığlığına ses olmak ve insanlık dışı ablukayı kırmak için yola çıkan filonun uluslararası sularda İsrail tarafından saldırıya uğradığını söyledi.

İsrail'in küresel vicdan hareketine engel olamayacağını dile getiren Arabul, çok sayıda gemi ve teknenin Gazze'ye doğru halen ilerlediğini anlattı.

Arabul, bu gemilerden onlarcasının yola çıkmayı beklediğini ifade ederek, "Zulüm, tarihin hiçbir döneminde sürekli olmadı. Zalimler hep kaybetti, hep zelil oldu. İsrail ve destekçileri asla amacına ulaşamayacak." dedi.

Etkinlikte, İsrail'in saldırısı altındaki Gazzeliler için de dua edildi.