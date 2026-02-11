Haberler

Üsküdar'da 16 yaşındaki çalışanını darbeden işletme müdürü gözaltına alındı

İstanbul Üsküdar'da bir işletme müdürü, 16 yaşındaki çalışanını darbettiği gerekçesiyle gözaltına alındı. Olay, iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, Murat Reis Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir iş yerinde meydana gelen "kasten yaralama" olayıyla ilgili çalışma yapıldı.

Çalışmalarda, iş yerinde çalışan E.D'nin (16), iş yeri müdürü G.T. (39) tarafından darbedildiği belirlendi.

Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından "kasten yaralama" suçundan adliyeye sevk edildi.

Darp anı, iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntüde, şüphelinin çalışan gencin üzerine yürümesi, tokat atması, başını yere doğru eğerek eline aldığı çubukla boyun bölgesine bastırması yer alıyor.

Kaynak: AA / Cüneyt Sevindik - Güncel
